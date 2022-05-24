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صنعاء - ميسرا اسماعيل - دشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسمًا لمؤازرة أمرأة عمانية تبكي في ظل صعوبة الأوضاع التي تواججها في بلد خليجي كبير، وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل.

وظهرت أمرأة عمانية في مقطع فيديو تناجي بأولادها وتشتكي بأن حالتها صعبة ولا تستطيع أن تدفع إيجار البيت التي تسكن فيه ولا دفع فواتير الكهرباء.

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سيدة خليجية فقيرة تبكي بحرقة بعد سجن ولدها بسبب تراكم فواتير الكهرباء عليه (فيديو مؤثر)

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وقالت إن ابنها مسجون بسبب تراكم الفواتير عليه وتناشد السلطات العمانية الوقوف معها وإخراج ولدها من السجن.

وتفاعل معها ناشطون على مواقع التواصل تحت وسم ام تناجي بأولادها مناشدين المسؤولين العمانين من وزارة الإسكان التعاون مع المرأة العمانية ومشددين على ضرورة مراعاة مثل هذه الحالات.

وقال المغرد أحمد الهاشمي إنه قبل أيام هذه الأم المسكينة كانت أمامي وأنا انتظر دوري تخاطب موظفة البنك و تقول لها بانكسار واضح (أرحموني أنا اجي في الشمس و بتكسي رايح جاي و عندي أطفال ينتظروني أرجع) و الموظفة تسوي نفسها ما تسمعها كأنها تشحت من عندها.. حتى تقدير حاجة الفقير أصبح معدوم #ام_تناجي_باولادها .