نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر احذفها من جهازك فورًا.. هذه التطبيقات تسرق منك الباسوورد ومعلوماتك الشخصية وأنت لا تعلم على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - اكتشف خبراء الأمن أكثر من 200 تطبيق على متجر جوجل بلاي، تخفي برامج ضارة قادرة على سرقة كلمات مرور الأشخاص الذين قاموا بتنزيلها على هواتفهم.

وتستطيع هذه البرامج سرقة بيانات اعتماد المستخدم، وجمع ملفات تعريف ارتباط فيسبوك بالإضافة إلى المعلومات الشخصية المرتبطة بحساب المستخدم. ويمكن بعد ذلك استخدام هذه البيانات من قبل المحتالين عبر الإنترنت، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

لن تتخلى عنها بعد اليوم .. 3 فوائد سحرية للجسم عندما تتناول القهوة السادة (تعرف عليها)

بعد فضيحة المالديف .. مشهورة سناب رهف القحطاني تفاجئ السعوديين بظهور جديد والمفاجأة بلباسها (شاهد الفيديو)

عريس عشريني يفاجئ عروسته السعودية ويستخدم منشطات في ليلة الدخلة.. والأخيرة تصدمة بردة فعل قلبت الأمور رأسًا على عقب

امرأة تذهب للمحكمة في الإمارات للمطالبة بالنفقة.. وعندما حضر الزوج كانت المفاجأة

بطلة مسلسل باب الحارة تخلع لباسها الداخلي وتتراقص على أغنية أجنبية بشكل خادش.. شاهد المفاجأة من تكون؟؟ (فيديو مسرّب)

امرأة عمرها 82 تحقق حلمها وتنال الشهادة الجامعية

لحظة سقوط طفل رضيع في بالوعة مجاري .. شاهد ردة فعل والدته

مشروب بسيط ومعروف يساعد على النوم والاسترخاء وطرد غازات البطن

لن تصدق ما هو الاسم الحقيقي للراقصة فيفي عبده ؟ وكم تبلغ ثروتها ؟ والمفاجأة في عمرها والشرط الذي تضعه على أزواجها قبل الدخلة

خضروات تضعف البنكرياس وترفع نسبة السكر في الدم ولها تأثيرات سلبية على الأنسولين

أغرب قبيلة في العالم.. الرجال والنساء عرايا تماما ولا يرتدون الملابس أبدًا وأكلهم أغرب من الخيال! (فيديو)

خطوبة نجمة طيور الجنة جنى مقداد والمفاجأة في هوية العريس!

علامة إذا ظهرت على ساعدك فهي مؤشر خطير على نقص فيتامين B12 الهام لجسمك.. لا تتردد في التعرف عليها الآن

لتبييض أسنانك كاللؤلؤ في دقائق وطرد الرائحة الكريهة وإزالة الجير والاصفرار .. كنز رباني ينهي معاناتك إلى الأبد !

كان باحثون في شركة تريند ماكرو المتخصصة في الأمن السيبراني، اكتشفوا أكثر من 40 تطبيقا مزيفا للعملات المشفرة مصممة لخداع المستخدمين للدفع مقابل خدمات الاشتراك أو حتى سرقة المفاتيح الخاصة اللازمة للوصول إلى محافظ العملات المشفرة.

وتشمل هذه البرامج التي تم حذفها: Daily Fitness OL وEnjoy Photo Editor وPanorama Camera وPhoto Gaming Puzzle وSwarm Photo وBusiness Meta Manager.

ونصحت تريند مايكرو مالكي أجهزة "أندرويد" دائما بالتأكد من تعمقهم قليلا في أي تطبيق قبل تنزيله، والتحقق من المعلومات مثل مقدار المراجعات السلبية والنظر في المطور أكثر قليلا.

وفي حديثه عن التهديد، قال خبراء الأمن: "يمكن للمستخدمين تجنب مثل هذه التطبيقات المزيفة عن طريق التحقق من مراجعاتهم، وخاصة السلبية منها، لمعرفة ما إذا كانت هناك أي مخاوف أو تجارب غير عادية من المستخدمين الفعليين الذين قاموا بتنزيل التطبيقات.