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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قالت دراسة جديدة أن القهوة السادة بها العديد من الفوائد الصحية، وتساعد على الوقاية من الأمراض.

فوائد القهوة السادة

ووفقا لموقع inosmi، أن القهوة السادة تساعد على على الاستيقاظ، ولها القدرة على تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، والسرطان، وأمراض الكبد الدهنية، وأمراض القلب.

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لن تتخلى عنها بعد اليوم .. 3 فوائد سحرية للجسم عندما تتناول القهوة السادة (تعرف عليها)

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1- تعزيز الجهاز الهضمي

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي ، يمكن للقهوة السادة أن تكون مساعدًا، حيث تساعد القهوة في بناء ميكروفلورا صحية في الأمعاء.

2- صفاء الذهن

يُنصح الأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق بعدم شرب القهوة لأن مادة الكافيين التي تحتوي عليها يمكن أن تجعلهم أكثر توتراً وقلقًا.

ومع ذلك ، يمكن أن يكون هذا المشروب الساخن أداة فعالة للحفاظ على الوضوح العقلي والوظيفة الإدراكية.

3- الوقاية من الأمراض المزمنة

القهوة السادة تحتوي على العديد من المركبات النشطة بيولوجيًا مثل المركبات الفينولية، والقلويدات والديتيربين ومستقلبات أخرى قد تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة

وجدت دراسة نشرت في دورية AHA Journal Circulation: Heart Failure أن الأشخاص الذين يشربون فنجانًا من القهوة السادة يوميًا لديهم خطر أقل بنسبة 5-12 ٪ من قصور القلب بمرور الوقت مقارنة بمن لا يشربون القهوة.