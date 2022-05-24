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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثق مقطع فيديو، لحظة سقوط طفل يبلغ من العمر 18 شهرًا من ارتفاع 20 قدمًا في مجاري الصرف الصحي بعد أن انهار غطاء فتحة التفتيش فجأة.

وأظهر الفيديو، محاولة والدته لانتشاله من نهر النفايات البشرية، قبل أن يسقط تمامًا.

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لحظة سقوط طفل رضيع في بالوعة مجاري .. شاهد ردة فعل والدته

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وكشفت إيمي بليث، البالغة من العمر 23 عامًا، أنها "لن تتعافى عقليًا أبدًا" بعد أن شاهدت طفلها البالغ من العمر 18 شهرًا يسقط 20 قدمًا في مجاري الصرف الصحي، بحسب "ديلي ميل".

وكانت إيمي تجول مع ابنها ثيو بريور، عندما اختفى من خلال غطاء الصرف حيث انقلب ثم أغلق فوقه.

وأظهرت اللقطات، التي تم التقاطها من منزل مجاور ، اللحظة التي قفز فيها مدرب شخصي سريع التفكير إلى البالوعة لإنقاذ الطفل وسرعان ما انتشله من نهر من النفايات البشرية.

وقالت السيدة بليث، وهي تصف لحظة "فيلم الرعب": "كان أول ما فكرت به هو" يا إلهي ، لقد مات".