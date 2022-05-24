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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نجمة طيور الجنة ،​جنى مقداد​، إلى جانب شقيقها معتصم مقداد، كُتب عليها "ما شاء الله خطوبة جنى مقداد".

الصورة أثارت حالة من الصدمة والجدل الواسع على مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد كشف هوية حبيبها، حيث أكد العديد منهم أنه شقيق زوجة ​الوليد مقداد​ نور غسان.

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خطوبة نجمة طيور الجنة جنى مقداد والمفاجأة في هوية العريس!

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الأخبار التي تم تداولها لم يتم تأكيدها، خاصة وأن جنى مقداد تبلغ من العمر 14 عاماً، وبذلك فإن والديها من المستحيل أن يتقبلوا فكرة إرتباطها قبل أن تبلغ سن الرشد كحد أدنى.

وظهرت جنى مقداد، نجمة طيور الجنة بأحدث صورة لها نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، بإطلالة صدمت المتابعين، فبدت وكأنها خسرت الكثير من وزنها.

وعلقت على الصورة بسؤال: "مساء الخير .. كيفكم؟ وكيف الدوام معكم؟ شو بتفضلوا يكون الدوام حضوري ولا أون لاين؟ أنا عن نفسي بحب أداوم بالمدرسة اكتر".

وكان لافتاً جواب شقيقها المعتصم بالله مقداد المشهور بـ"عصومي" إذ كتب :"اللي بننجح فيه بسرعة".

يشار إلى أن جنى إحتلت شاشات التلفزيونات في جميع البيوت، وردد أغانيها الكبار مثل الصغار، وهي تعد من أفضل المنشدين على قناة طيور الجنة، ونالت شهرة واسعة بفترة وجيزة.