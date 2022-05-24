نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عريس يكتشف ليلة الدخلة أن العروسة رجل وليست امرأة والمفاجأة في ردة فعله .. شاهد بالفيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - عريس يجبر عروسه الصغيرة على فعل صادم ليلة الزفاف.. النهاية كانت مؤلمة والفحص الطبي كشف ما لم يكن بالحسبان! أغرب قبيلة في العالم .. الرجال والنساء‘‘عريانين تمامًا’’ وهذا ما يفعلونه بالفتيات المراهقات عند البلوغ .. وما يحدث عند الزواج لا يتخيله عقل (شاهد).

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