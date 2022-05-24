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صنعاء - ميسرا اسماعيل - هناك عدد قليل من الأشخاص يكتشفون طريقة للعيش معاً. ولكن البعض الآخر لا يستطيع ذلك. وسينفصل عنك لأتفه الأسباب. لذا سنطلعك على صفات الأبراج. التي قد تنهي علاقتها مع الشريك لأسباب تافهة للغاية.

برج الحمل

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ستصدمك .. هذه الأبراج قد تنهي علاقتها مع الشريكة لأسباب تافهة

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يمكن أن يخيب الحمل أمل شريكته به بسهولة. فهو يضع معايير عالية جداًَ. ويقوم بكل التصرفات الهوجاء ويعتبر أنه لا يحق للشريكة الشعور بخيبة الأمل أو حتى محاسبته.

برج الأسد

حين لا تسمح له الشريكة بالاستعراض. والحصول على اهتمام الآخرين فهو مستعد للتذرّع بأي سبب كان من أجل الإنفصال عنها. حين يشعر ولو لوهلة بأنه مهدد. فهو سيخرج عن السيطرة.

برج الميزان

التوتر والقلق جزء من حياته. لذا يتخلى عن شريكته بسهولة. قد يتمسك بها لبعض الوقت. ولكنه في نهاية المطاف يتخلى عن كل شيء ويمضي قدماً في حياته.

برج الدلو

يتصرف بطريقة طفولية. فهو لا يفكر قبل أن يتكلم وينفجر غضباً من دون مبرر. يعتبر الانفصال سهلاً عنده لأنه لا يحب الارتباط أو الزواج ولا مؤسسة الزواج.