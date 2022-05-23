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صنعاء - ميسرا اسماعيل - لم يدم شهر العسل طويلا بالنسبة لعروس سعودية أخبرها زوجها الجديد بعد دقائق " من حفل زفافهما أن زواجهما قد انتهى ، حسبما ذكرت صحيفة جلف نیوز نقلا عن صحيفة محلية .

وبحسب ما ورد رفضت العروس الجديدة التخلي عن هاتفها المحمول .

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عريس سعودي يطلق عروسه ليلة الدخلة .. لن تصدق ماذا اكتشف فيها وردة فعلها التي أثارت جنونه (تفاصيل صادمة)

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يقول أحد الأقارب إن العروسين ذهبوا إلى غرفة الفندق التي حجزوها ، لكن العروس تجاهلت العريس عندما حاول التحدث معها وتجاهل محاولاته " لتصبح أكثر حميمية".

توقفت عن تجاهله لفترة كافية لإخباره ، بعد أن سألها عما كانت مشغولة به للغاية ، لدرجة أنها كانت ترد على رسائل التهنئة من الأصدقاء على هاتفها .

الليلة الأخيرة ؟



وبحسب ما ورد طلب العريس من عروسه أن تأخذ استراحة من الرد فرفضت ؛ ثم ورد أنه سألها عما إذا كان أصدقاؤها أكثر أهمية منه ، وأجابت بالإيجاب .

بعد الشجار الذي لا مفر منه ، قال لها إنه يريد الطلاق ، ثم غادر.

في البداية ، تمت إحالة قضية الطلاق المرفوعة إلى " لجنة صلح " ، ولكن بعد أن رفض العريس المصالحة ، انفصل الزوجان .

ومن المثير للاهتمام أن صحيفة سياسات تقول إن عريشا جديدا آخر في المملكة العربية السعودية سرعان ما طلق عروسه مؤخرا ، بعد العثور على مسدس في حقيبتها في شهر العسل.