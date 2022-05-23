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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد نقص فيتامين B12 "خبيثا"، باعتبار أن أعراضه تظهر بطرق خفية في كثير من الأحيان، ويؤدي فيتامين B12 العديد من الوظائف الهامة في الجسم، بما في ذلك الحفاظ على صحة الجهاز العصبي، ويمكن أن يؤدي النقص المطول إلى عارض منبه "منهك" قد يكون أكثر وضوحا في الصباح.

وبحسب مقالة نشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ): "أحد أكثر الأعراض شيوعا وإضعافا لنقص فيتامين B12 هو التعب الشديد".

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ظهور هذه العلامات عليك في الصباح الباكر دليل على نقص فيتامين B12 إلهام لجسمك

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وقد يكون التعب الشديد، أو "التعب المستمر" كما جاء في مقال BMJ، واضحا بشكل خاص عند الاستيقاظ في الصباح.

وإذا شعرت بالتعب على الرغم من حصولك على نوم جيد ليلا، فقد يكون لديك انخفاض في فيتامين B12.

وفي حال كان مزاج المريض منخفضا في الوقت نفسه، "فيمكن بسهولة تفسير ذلك على أنه اكتئاب"، كما ورد في مقالة BMJ.

وتشمل الأعراض المحتملة الأخرى لنقص فيتامين B12، ما يلي:

- مسحة صفراء شاحبة على البشرة

- التهاب اللسان واحمراره

- قرحة الفم

- تنمل ووخز في الأطراف

- تغييرات في طريقة المشي والتحرك

- رؤية مشوشة

- التهيج

- تغييرات في طريقة التفكير والشعور والتصرف

- انخفاض في القدرات العقلية، مثل الذاكرة والفهم والحكم (الخرف).

وبحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، يجب أن ترى طبيبا عاما إذا كنت تعاني من أعراض نقص فيتامين B12.

وتوضح الهيئة الصحية: "يمكن تشخيص هذه الحالات غالبا بناء على الأعراض ونتائج فحص الدم".

ومن المهم أيضا تشخيص نقص فيتامين B12 وعلاجه في أسرع وقت ممكن.

وتشرح الهيئة: "على الرغم من أن العديد من الأعراض تتحسن مع العلاج، إلا أن بعض المشكلات التي تسببها الحالة يمكن أن تكون غير قابلة للإصلاح إذا تُركت دون علاج".

وتضيف: "كلما طالت مدة الحالة دون علاج، زادت فرصة حدوث ضرر دائم".

هل أنت معرض لخطر نقص فيتامين B12؟

يوجد فيتامين B12 بشكل طبيعي فقط في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم ومنتجات الألبان، لذا فإن النباتيين معرضون لخطر انخفاض تناولهم.

وكبار السن وغيرهم ممن لا ينتجون ما يكفي من حمض المعدة لامتصاص B12 بشكل صحيح، قد يكونون أيضا عرضة لخطر نقص الفيتامين.

ويعد فقر الدم الخبيث - حيث يهاجم الجهاز المناعي الخلايا في المعدة التي تنتج العامل الجوهري اللازم لامتصاص فيتامين B12 - هو السبب الأكثر شيوعا لنقص فيتامين B12.

كيفية علاج نقص فيتامين B12

يعتمد علاج نقص فيتامين B12 على سبب الحالة. ويمكن علاج معظم الناس بسهولة عن طريق الحقن أو الأقراص لتعويض الفيتامينات المفقودة.

وهناك نوعان من حقن فيتامين B12: هيدروكسوكوبالامين وسيانوكوبالامين.

وتوضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "إذا كان نقص فيتامين B12 ناتجا عن نقص الفيتامين في نظامك الغذائي، فقد يتم وصف أقراص فيتامين B12 لتتناولها يوميا بين الوجبات".



يعتبر فيتامين ب 12 ، المعروف أيضًا باسم "كوبالامين" ، هو فيتامين مهم قابل للذوبان في الماء، يلعب دورًا أساسيًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء والحمض النووي ، بالإضافة إلى الأداء السليم لجهازك العصبي، ويوجد فيتامين ب 12 بشكل طبيعي في الأطعمة الحيوانية ، بما في ذلك اللحوم والأسماك والدواجن والبيض ومنتجات الألبان، ومع ذلك ، يمكن العثورعليه أيضًا في المنتجات المدعمة بفيتامين B12 ، مثل بعض أنواع الخبز والحليب النباتي.

لسوء الحظ ، يعتبر نقص فيتامين ب 12 شائعًا ، فالأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بنقص فيتامين ب 12 يشملون :

- كبار السن

- أولئك الذين خضعوا لعملية جراحية لإزالة جزء الأمعاء الذي يمتص فيتامين ب 12

- الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا صارمًا

- أولئك الذين يتناولون أدوية مضادة للحموضة طويلة الأمد لحرقة المعدة

لسوء الحظ ، قد تستغرق أعراض نقص فيتامين ب 12 سنوات حتى تظهر ، وقد يكون تشخيصه معقدًا K يمكن أحيانًا الخلط بين نقص فيتامين ب 12 ونقص حمض الفوليك:

- مكملات حمض الفوليك الغذائية تزيد الحساسية بين الأطفال الرضع

- تؤدي المستويات المنخفضة من فيتامين ب 12 إلى انخفاض مستويات حمض الفوليك، ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من نقص فيتامين ب 12 ، فإن تصحيح مستويات منخفضة من حمض الفوليك قد يخفي ببساطة النقص ويفشل في حل المشكلة الأساسية ، نقلا عن موقع هيلثي لاين الطبي .

فيما يلي 9 علامات وأعراض لنقص فيتامين ب 12 الحقيقي:

1- الجلد الشاحب أو اليرقان

غالبًا ما يبدو الأشخاص المصابون بنقص فيتامين ب 12 شاحبًا أو لديهم مسحة صفراء خفيفة على الجلد وبياض العينين ، وهي حالة تُعرف باليرقان.

يحدث هذا عندما يسبب نقص فيتامين ب 12 مشاكل في إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم ، يلعب فيتامين ب 12 دورًا أساسيًا في إنتاج الحمض النووي اللازم لصنع خلايا الدم الحمراء، بدونها ، تكون التعليمات الخاصة ببناء الخلايا غير مكتملة ، ولا تستطيع الخلايا الانقسام ، يتسبب هذا في نوع من فقر الدم يسمى فقر الدم الضخم الأرومات ، حيث تكون خلايا الدم الحمراء المنتجة في نخاع العظام كبيرة وهشة.

خلايا الدم الحمراء هذه أكبر من أن تخرج من نخاع العظام وتدخل في الدورة الدموية، لذلك ، ليس لديك العديد من خلايا الدم الحمراء المنتشرة حول جسمك ، ويمكن أن تظهر بشرتك شاحبة اللون.

هشاشة هذه الخلايا تعني أيضًا أن العديد منها يتحلل ، مما يتسبب في زيادة "البيليروبين"، و"البيليروبين" مادة حمراء أو بنية اللون قليلاً ، ينتجها الكبد عندما تكسر خلايا الدم القديمة، الكميات الكبيرة من البيليروبين هي التي تعطي بشرتك وعينيك مسحة صفراء .

2- الضعف والتعب

الضعف والتعب من الأعراض الشائعة لنقص فيتامين ب 12، تحدث لأن جسمك لا يحتوي على ما يكفي من فيتامين ب 12 لتكوين خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

نتيجة لذلك ، لا يمكنك نقل الأكسجين بكفاءة إلى خلايا جسمك ، مما يجعلك تشعر بالتعب والضعف، غالبًا ما يحدث هذا النوع من فقر الدم عند كبار السن بسبب حالة من أمراض المناعة الذاتية تُعرف باسم فقر الدم الخبيث.

لا ينتج الأشخاص المصابون بفقر الدم الخبيث ما يكفي من بروتين مهم يسمى العامل الداخلي، ويعد العامل الداخلي ضروريًا لمنع نقص فيتامين ب 12 ، لأنه يرتبط بفيتامين ب 12 في أمعائك حتى تتمكن من امتصاصه.

3- الاحساس بالوخز في اليدين

يعد تلف الأعصاب أحد أكثر الآثار الجانبية خطورة لنقص فيتامين ب 12 على المدى الطويل، يمكن أن يحدث هذا بمرور الوقت ، حيث أن فيتامين ب 12 مساهم مهم في مسار التمثيل الغذائي الذي ينتج مادة المايلين الدهنية، يحيط الميالين بأعصابك كشكل من أشكال الحماية والعزل، بدون B12 ، يتم إنتاج المايلين بشكل مختلف ، ولن يتمكن جهازك العصبي من العمل بشكل صحيح، إحدى العلامات الشائعة على حدوث ذلك هي التنمل ، أو الإحساس بوخز وخز ، والذي يشبه الإحساس بالوخز في اليدين والقدمين.

ومن المثير للاهتمام أن الأعراض العصبية المرتبطة بنقص فيتامين ب 12 عادة ما تحدث جنبًا إلى جنب مع فقر الدم. ومع ذلك ، وجدت إحدى الدراسات أن حوالي 28٪ من الأشخاص يعانون من أعراض عصبية لنقص فيتامين ب 12 ، دون أي علامات لفقر الدم ، ومع ذلك ، فإن الإحساس بالدبابيس والإبر من الأعراض الشائعة التي يمكن أن يكون لها العديد من الأسباب ، لذا فإن هذه الأعراض وحدها لا تعد عادة علامة على نقص فيتامين ب 12.

4- التغييرات في التنقل

إذا لم يتم علاجه ، فإن الضرر الذي يلحق بجهازك العصبي الناجم عن نقص فيتامين ب 12 يمكن أن يتسبب في تغييرات في طريقة المشي والحركة.

حتى أنه قد يؤثر على توازنك وتنسيقك ، مما يجعلك أكثر عرضة للسقوط، غالبًا ما تظهر هذه الأعراض في نقص B12 غير المشخص لدى كبار السن ، حيث يكون الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا أكثر عرضة لنقص B12، ومع ذلك ، فإن منع أو علاج أوجه القصور في هذه المجموعة قد يحسن التنقل ، أيضًا ، قد تظهر هذه الأعراض عند الشباب الذين يعانون من نقص حاد غير معالج.

5- التهاب اللسان وتقرحات الفم

التهاب اللسان هو مصطلح يستخدم لوصف اللسان الملتهب، إذا كنت مصابًا بالتهاب اللسان ، فإن لسانك يتغير لونه وشكله ، مما يجعله مؤلمًا وأحمر اللون ومتورمًا، يمكن للالتهاب أيضًا أن يجعل لسانك يبدو ناعمًا ، حيث تتمدد جميع النتوءات الصغيرة الموجودة على لسانك والتي تحتوي على براعم التذوق لديك وتختفي، بالإضافة إلى كونه مؤلمًا ، يمكن أن يغير التهاب اللسان طريقة تناولك للطعام والتحدث.

أظهرت الدراسات أن اللسان المتورم والملتهب الذي يحتوي على آفات طويلة مستقيمة يمكن أن يكون علامة مبكرة على نقص فيتامين ب 12.

بالإضافة إلى ذلك ، قد يعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب 12 من أعراض فموية أخرى ، مثل تقرحات الفم ، ومشاعر دبابيس وإبر في اللسان أو إحساس بالحرقان والحكة في الفم .

6- ضيق التنفس والدوخة

إذا أصبت بفقر الدم بسبب نقص فيتامين ب 12 ، فقد تشعر بضيق في التنفس ودوار قليلًا ، خاصةً عندما تجهد نفسك، هذا لأن جسمك يفتقر إلى خلايا الدم الحمراء التي يحتاجها لتوصيل الأكسجين الكافي إلى خلايا الجسم، ومع ذلك ، يمكن أن يكون لهذه الأعراض أسباب عديدة ، لذلك إذا لاحظت أنك تعاني من ضيق في التنفس بشكل غير عادي ، يجب عليك التحدث إلى طبيبك لمعرفة السبب.

7- اضطراب الرؤية

أحد أعراض نقص فيتامين ب 12 هو عدم وضوح الرؤية أو اضطرابها، ويمكن أن يحدث هذا عندما يؤدي نقص B12 غير المعالج إلى تلف الجهاز العصبي في العصب البصري الذي يؤدي إلى عينيك .

يمكن للضرر أن يعطل الإشارة العصبية التي تنتقل من عينك إلى دماغك ، مما يضعف رؤيتك.، تُعرف هذه الحالة بالاعتلال العصبي البصري، على الرغم من أنه ينذر بالخطر ، إلا أنه غالبًا ما يمكن عكسه عن طريق التكميل بـ B12.

8- تغيرات في المزاج:

غالبًا ما يبلغ الأشخاص المصابون بنقص B12 عن تغيرات في المزاج، في الواقع ، تم ربط المستويات المنخفضة من B12 باضطرابات المزاج والدماغ مثل الاكتئاب والخرف، تشير هذه النظرية إلى أن المستويات العالية من الهوموسيستين الناتجة عن انخفاض مستويات فيتامين ب 12 يمكن أن تتسبب في تلف أنسجة المخ وتتداخل مع الإشارات من وإلى دماغك ، مما يؤدي إلى تغيرات في المزاج.

تشير بعض الدراسات إلى أنه في بعض الأشخاص الذين يعانون من نقص في فيتامين ب 12 ، يمكن للمكملات الغذائية أن تعكس الأعراض من المهم ملاحظة أن التغييرات التي تطرأ على الحالة المزاجية وحالات مثل الخرف والاكتئاب يمكن أن يكون لها أسباب متنوعة، وبالتالي ، فإن آثار المكملات في هذه الظروف تظل غير واضحة ، إذا كنت تعاني من نقص ، فقد يساعد تناول المكملات في تحسين حالتك المزاجية، ومع ذلك ، فهو ليس بديلاً عن العلاجات الطبية الأخرى المثبتة في علاج الاكتئاب أو الخرف.

9- ارتفاع درجة الحرارة

من الأعراض النادرة جدًا ولكن العرضية لنقص فيتامين ب 12 ارتفاع درجة الحرارة، ليس من الواضح سبب حدوث ذلك ، ولكن أبلغ بعض الأطباء عن حالات حمى عادت إلى طبيعتها بعد العلاج بمستويات منخفضة من فيتامين ب 12 ، ومع ذلك ، من المهم أن تتذكر أن ارتفاع درجات الحرارة هو السبب الأكثر شيوعًا للمرض وليس عن نقص فيتامين ب 12.