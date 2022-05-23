نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر جهاز موجود في أغلب البيوت يرفع فاتورة الكهرباء إلى ثلاث اضعاف.. وهذه الطريقة الصحيحة لإستخدامه بدون فواتير باهظة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - مع التقدم والتطور التكنولوجي أصبح الجميع يبحث عن سبل الراحة وتوير الوقت والجهد، ويكون مقابل ذلك هو دفع الأموال لشراء تلك الأجهزة التي تقوم بأدوارنا بدلاً منا.

ولكن كما نعلم أن لكل شيء مميزات وعيوب، وأن التكنولوجيا سلاح ذو حدين، فمثلا جهاز مثل غسالة الأطباق، صنعت لكي توفر على ربة المنزل الوقت والجهد الذي يضيع في غسل الأواني والأطباق.

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وأصبح هناك عدد كبير من ربات البيوت تمتلك غسالة الاطباق ولا تستغنى عنها، وعلى الجانب الأخر فأنها تكلهن أموال كثيرة بشكل مستمر، لم تتوقف التكلفة على سعر شرائها قط والذي يبدأ من 4000 ألف جنيه وهو مبلغ ليس بهين.

ولكن يتعدى الأمر لشراء المسحوق الخاص بها بالإضافة إلى استهلاكها للكهرباء الشهري بشكل كبير، فهي من أكثر الأجهزة التي تتسبب في رفع فاتورة الكهرباء للضعف أو ثلاثة أضعاف.

لذا يمكنك التخلي عن غسالة الأطباق بشكل سريع حتى توفر من الكهرباء واستهلاكها وتقلل من قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بك، والتي يشتكي المعظم من ارتفاعها في الشهور الأخيرة. أما هناك نساء لا يستطيعون غسيل الأواني والأطباق بأنفسهم لمانع طبي، حيث يحذرهم الأطباء من التعامل مع المياه وتحريك أيديهم لغسيلها، لذا يضطرون إلى شراء غسالة الأطباق والاستمرار في استعمالها.

وهؤلاء عليهم اتباع عدد من التعليمات التي أعلن عنها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك لتقليل استهلاك غسالة الاطباق للكهرباء، وخفض قيمة فاتورة الكهرباء، وهذه التعليمات هي:

– عند شراءك غسالة الأطباق أختار نوع يكون عالي الكفاءة عليها الملصق A. – فعلي مفتاح توفير الطاقة الموجود بغسالة الأطباق. مفتاح توفير الطاقة يجعل غسالة الأطباق لا تجفف الأواني فهذه العملية تستهلك الكثير من الكهرباء. – اختاري دورة تشغيل مناسبة. – اضبطي غسالة الأطباق على درجة حرارة 40 درجة مئوية، ولا تستخدمي درجة حرارة عالية.