الفيتامين سي على بشرتكم: حذار!

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - إذا بحثنا في محرّك غوغل عن التّركيبة الكيميائيّة للفيتامين سي (أو الفيتامين ج في اللّغة العربيّة)، وجدنا هذا الشكل أمامنا.

انظروا كم هي مبتهجة هذه الصيغة، تراها تقول "هوهوهو" بالأجنبية. وهذا ما ستقوله لكم بشرتكم عند استخدام هذا الفيتامين بالطّريقة الصّحيحة (خطّان تحت النّعت "الصّحيحة").

لماذا تُنسَب هذه القوّة الخارقة للفيتامين "سي" في ما يخصّ البشرة؟

نرى أن الفيتامين "سي" يستحوذ على أهميّة كبيرة في عالم الجمال، وتتسارع أكبر العلامات التّجاريّة على إدراجِهِ في مستحضراتهم. طبعا هو "ترند" حاليًّا، إضافة إلى خصائصه المضادّة للأكسدة التي تحمي البشرة من الشوائب. إنّ الوظيفة الأساسيّة للفيتامين "سي" تكمن في تحفيزه إنتاج الكولاجين والإيلاستين. فهو يدقّ باب الفيبروبلاست (الخليّة المصنّعة للكولاجين والإيلاستين)، ويطلب منها باحترام زيادة تصنيعهما. وهي طبعاً توافق على طلبه، لأنها أُعجِبَت بأسلوبه اللبِق! النّتيجة بشرة مشدودة نَضِرة وأكثر إشراقاً.

يعمل الفيتامين "سي" أيضاً على تفتيح البشرة وتوحيد لونها. كيف؟ من خلال كبح إنتاج الميلانين (المادّة المسؤولة عن لون البشرة وتشكل التّصبّغات) ممّا يمنع ظهور بقع داكنة اللّون (كالبقع النّاتجة من التّعرض للشّمس)، ويُعطينا بشرة موحّدة اللّون.

اعرفوا أيّ فيتامين "سي" تبتاعون!

لماذا شدّدت في بداية المقال على استخدام الفيتامين "سي" بالطريقة الصحيحة؟ لأنّه بالرّغم من أنّه يُعتبر آمناً فإنّه قد يتسبّب بحدوث ضرر للبشرة.

يُفَضّل تجربة بعض النّقاط من السيروم أو الكريم على اليد لتفادي حدوث حكّة أو تهيّج في البشرة، وتجنّباً لظهور أيّ ردّ تحسّسي من أحد المكوّنات.

لا يُنصَح باستخدام مستحضرات تحتوي على تركيز عالٍ من الفيتامين "سي"، خصوصاً عند أصحاب البشرة الحسّاسة.

وفي حال كان الريتينول مُدْرَجاً في روتينكم اليوميّ، فمن الأفضل استخدام الفيتامين "سي" صباحاً، والريتينول مساءً، تفادياً لحدوث التهابات في الجلد.

الرّجاء الانتباه من المنتجات المقلّدة، أو التّي تُباع من خلال غير المختصّين، أو غير المحفوظة بطريقة تحترم هذه التركيبة الدقيقة.

الالتزام بشروط تخزين الفيتامين "سي" أساسيّ لحمايته من التّلف؛ ولهذا السبب يَتِمّ الاحتفاظ به عادةً في زجاجات بنيّة اللون.

نصيحة خبير:

لون الفيتامين "سي" الأصليّ غير المتأكسد شفّاف، ويميل إلى الأبيض.

فإذا كنت تستعمل سيروم فيتامين "سي" الذي يميل لونه للأصفر أو البرتقاليّ، فهذا يعني أنّه متأكسِد، واستخدامه يؤدّي إلى تغيّر لون الجلد وظهور البقع الداكنة. فحذار!

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