كيف يؤثر تناول الدهون في تساقط الشعر؟

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأشخاص الذين يتّبعون نظامًا غذائيًّا غنيًّا بالدهون غير الصحيّة قد يخاطرون بإتلاف شعرهم.

عادة ما نسمع بأن الأطعمة الدهنية تزيد من خطر الإصابة بالسمنة والأمراض المزمنة والضغط، وتزيد الالتهابات في الجسم، قبل أن تُثبت بعض الدراسات أن اتّباع نظام غذائيّ غنيّ بالدهون غير الصحيّة يؤدّي إلى #تساقط الشعر.

كيف تؤثر الدهون في تساقط الشعر؟

إن الأطعمة الغنية بالدهون الضارّة تعمل على تسريع ترقّق الشعر بسبب إحداثها التهابات في #بصيلات الشعر، واستنفاد الخلايا الجذعيّة لبصيلات الشعر، التي تعيد تغذية الخلايا الناضجة المُساعِدة على نموّ الشعر، ممّا يؤدّي إلى تساقط الشّعر.

خلال دورة نموّ الشّعر العادية، تنشط الخلايا الجذعيّة لبصيلات الشعر وتجدّد نفسها لتكوين جذور صحيّة، ممّا يؤدّي إلى نموّ الشعر. أمّا في دورة غير طبيعيّة، فتفشل هذه الخلايا الجذعيّة في التنشيط.



لذا، فإن اتّباع نظام غذائيّ غنيّ بالدّهون السيّئة يُساهم في حدوث دورة غير طبيعيّة للشعر، عن طريق إدخال جزيئات التهابيّة في الجسم. وبالتالي، تتسبّب هذه الجزيئات بالإجهاد التأكسديّ، وتمنع تجديد بصيلات الشعر، الأمر الذي ينتج بُصيلات أصغر وتساقط بشكل أسرع للشعر.

هل الإفراط في تناول الطعام والسّمنة يُسبّب تساقط الشعر؟

إن الإفراط في تناول الطعام والسّمنة يؤثران بشكل مباشر في تساقط الشعر، لأنّه يزيد من خطر تدهور أعضاء الجسم وفقدانها وظائفها، وبالتالي يزداد خطر الإصابة ببعض الأمراض المرتبطة بتساقط الشعر بشكل سريع، بالإضافة إلى دور الأدوية المستخدمة في علاج زيادة الوزن والسّمنة، والتي قد تؤثر سلباً في نمو الشّعر وصحّته.

لذا، إذا كنت تريد أن تحمي شعرك من التساقط، فمن المهمّ المحافظة على وزن صحيّ





ما هي الدهون الصحية والدهون غير الصحية؟

نظرًا إلى أن الدّهون جزءٌ مهمّ من نظام غذائيّ صحيّ، وبدلاً من اتّباع نظام غذائيّ منخفض الدّهون، من المهمّ التركيز على تناول المزيد من الدّهون "المفيدة"، والحدّ من الدّهون "الضارّة".

معظمنا يعرف بوجود الدّهون الصحيّة وغير الصحيّة. ترتبط الدّهون الصحيّة بالعديد من الفوائد الصحيّة، من صحّة القلب إلى نظام مناعيّ أقوى، في حين ترتبط الدهون غير الصحيّة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وأنواع معيّنة من السرطان.

وتشير الأبحاث إلى أن اتّباع نظام غذائيّ غنيّ بالدّهون غير الصحيّة قد يكون مرتبطًا أيضًا بتساقط الشعر.



1- الدّهون الصحيّة أو الجيّدة

الدهون الجيّدة تساعد على علاج الشعر ومنع تساقطه. كيف؟

تُعرف الدهون الأحادية غير المشبعة والدّهون المتعدّدة غير المشبعة باسم الدهون الجيّدة، لأنها مفيدة لقلبك والكولسترول وصحتك العامة وشعرك. يمكن أن تساعد هذه الدهون على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وفي مكافحة الالتهابات وتخفيض ضغط الدم، بالإضافة إلى فوائدها الأخرى.

قد تساعد إضافة المزيد من هذه الدهون الصحيّة إلى نظامك الغذائي على جعلك تشعر بمزيد من الرضا بعد تناول الوجبة، وتقليل الجوع، وبالتالي تعزيز فقدان الوزن وتعزيز نمو شعرك ومنعه من التلف والتساقط، لأنها تحتوي على مصادر ممتازة من أحماض أوميغا-3 الدهنية.



تشمل المصادر الجيّدة للدّهون الصحيّة:

الأسماك الدهنية (السلمون والماكريل والتونا والسردين)، الأفوكادو، زيت الزيتون الكانولا والزيوت النباتية الأخرى، الفول السوداني والسمسم، المكسّرات والبذور، حليب الصويا والتوفو.



2- الدّهون غير الصحيّة أو السيّئة

هي عبارة عن الدّهون المشبعة والدهون المتحوّلة، ويُعدّ تناولها سيّئاً لصحّة القلب، بالنظر إلى أنّها تخلق التهابًا مرتبطًا بأمراض القلب والسكتة الدماغيّة والحالات المزمنة الأخرى، وتساهم في مقاومة الأنسولين، ممّا يزيد من خطر الإصابة بمرض السكّري من النوع الـ2.

توجد الدهون الضارّة في اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم (القشدة والجبن والحليب)، المعجنات، الحلويات، الأطعمة الخفيفة المعلبة مثل البسكويت، الأطعمة المقليّة، السّمنة، الزيوت الاستوائية مثل زيت النخيل وزيت جوز الهند، بالإضافة إلى أيّ شيء يحتوي على زيت نباتيّ مهدرج أو مهدرج جزئيًا.

كيف نحدّ من استهلاك الدهون السيئة؟

1- تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون الصحية مثل الأفوكادو وزبدة الفول السوداني بدل الدّهون الضارّة.

2- التقليل من استهلاك الأطعمة المقليّة واستبدالها بالمشويّة.

3- نزع الدّهون الظاهرة من اللحوم قبل طبخها.

4- تحضير الحلويات في المنزل بدلاً من شرائها، والتأكّد من تقليل إضافة الدهون إليها.

5- تجنّب الأطعمة التي تحتوي على الزيوت النباتية المهدرجة أو المهدرجة جزئياً حتى لو كان مكتوباً عليها "خالٍ من الدّهون المتحوّلة".

6- التقليل من استهلاك المعلّبات والمايونيز والصلصات الجاهزة الغنية بالدّهون الضارّة.

7- عند الذهاب إلى السوبرماركت، يُنصح بقراءة بطاقة المنتج الغذائيّ، والتحقّق من ملصق المنتجات لمعرفة ما يحتويه من عناصر غذائيّة. إن العديد من المنتجات الخالية من الدّهون تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، لذا تأكّد من اختيار المنتجات الصحيّة.

8- تناول اللحوم الحمراء الغنيّة بالدّهون المشبعة باعتدال، واستبدالها بالأسماك الدهنية الغنية بالأوميغا-3.

9 - إضافة الدّهون الصحيّة إلى وجباتك الخفيفة مثل المكسّرات والأفوكادو والبذور.

10- تناول منتجات الألبان قليلة الدسم.

11- جرب الطهو بالأعشاب والتوابل وعصير الليمون وما إلى ذلك بدلاً من السمن والزبدة.



