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صنعاء - ميسرا اسماعيل - من المعروف أنّ الخضار قد تتعرض للفساد لعوامل متنوعة. وقد واجهت في فترة من الفترات هذه المشكلة، ولاسيما في فصل الصيف. وعلى الرغم من حفظ الخضروات بطريقة صحية، فإنها قد تصاب بالتلف. لذا، قدمنا مجموعة من الإرشادات التي تتعلق بالمطبخ وكيفية الحفاظ على سلامة الخضار.

أولاً: متى يكثر تلف الخضار؟

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تفادياً للتلف... إليك الطريقة الفضلى لتخزين الخضار!

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في هذا السياق، يرى العاملون في المطابخ أو الطهاة أنّ مشاكل تلف الخضار تزداد مع ارتفاع درجات الحرارة. وفي غضون أيام قليلة، يبدأ ظهور العفن على هذه الفئة الغذائية، ما يدفع كثر للجوء إلى خيار رميها والنخلص منها. وقد يكون السبب الآخر المرتبط بفساد الخضار والفواكه يعود أيضًا إلى شرائها من السوق دفعة واحدة وتخزينها لمدة أسبوع من دون وضعها في درجات الحرارة الملائمة لها.

ثانياً: كيف تخزن الخضار الورقية في منزلك؟

إذا كنت تبحث عن حلّ لتفادي تلف الخضار الورقية الخضراء لديك، غطِّها في مناديل ورقية أو لفافة في المطبخ قبل تخزينها في الثلاجة. وعند تغطيتها، تأكد من إغلاقها بلفافة بلاستيكية ملتصقة حتى لا تخرج رطوبتها. ومن خلال اتباع هذه الطريقة، ستبقى الخضار الورقية الخضراء طازجة لفترة طويلة.

ثالثاً: إليك طريقة تخزين البصل والثوم!

لتخزين البصل والثوم لفترة طويلة، خذ قدرًا بخاريًا من الخيزران وقم بتخزينهما فيه. ولكن لضمان النتيجة المرجوة، لا تنسَ حماية هذا القدر من الشمس ووضعه في مكان جيد للتهوئة. وبالتالي، تساعد هذه الحيلة على الحفاظ عليهما لفترة أطول من دون تعرضهما لأي نوع من التلف.

رابعاً: كيف تخزن الطماطم؟

قد تعدّ الطماطم أو البندورة من أكثر الفئات المعرضة للتلف سريعًا. لذلك، خزّنها في الثلاجة شرط استخدامها سريعاً. وذلك لأنّها ليست آمنة هناك لفترة طويلة. وفي هذه الحالة، يمكنك بعد تخزينها، تقطيعها إلى شرائح ومن ثمّ وضعها في وعاء مليء بزيت الزيتون. وعليه، قد تستطيع إطالة الفترة الزمنية لتلفها.

خامساً: كيف تخزن البطاطس والتفاح؟

خزّن دائمًا البطاطس والتفاح في أكياس أو سلال جيدة معرضة للتهوئة. كذلك، احتفظ بها في مكان بارد وجاف.

وبناءً على هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على حياة ونوعية هذه الفئات من الخضار لفترة أطول. كذلك، تحمي تعرضها لأي نوع من أنواع التلف. وتذكر أنّ تسوق الخضار بشكل منتظم وشراء حاجتك منه هي أيضًا من العوامل التي تقيك من فساده.