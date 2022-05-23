السعودية.. تغريم مشهورة من مشاهير سناب 200 ألف ريال بعد الإساءة لإحدى الدول

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عريس يجبر عروسه الصغيرة على فعل صادم ليلة الزفاف.. النهاية كانت مؤلمة والفحص الطبي كشف ما لم يكن بالحسبان! أغرب قبيلة في العالم .. الرجال والنساء‘‘عريانين تمامًا’’ وهذا ما يفعلونه بالفتيات المراهقات عند البلوغ .. وما يحدث عند الزواج لا يتخيله عقل (شاهد).

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