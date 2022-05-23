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صنعاء - ميسرا اسماعيل - مرض السكري من الأمراض التي تحتاج لضبط كل ما يتناوله المصاب به، وقد يضبط بعض المرضى طعامهم، ومع ذلك فسكر الدم لا يستجيب، وهنا قد تكمن المشكلة في تناول مشروبات ضارة.. غنية بالسعرات والسكريات.. فما هي أسوأ 5 مشروبات لمريض السكري؟

أسوأ 5 مشروبات ينبغي لمريض السكر تجنبها

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5 مشروبات لا تشربها أبدا على الريق فهي قاتلة ترفع السكر في الدم فوراً (تعرف عليها)

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1- المشروبات الغازية

تتصدر المشروبات الغازية قائمة الجمعية الأميركية للسكري للمشروبات التي يجب الابتعاد عنها. حيث إنه في المتوسط يحتوي 330 ملليلتر من المشروب الغازي على 40 غراما من الكربوهيدرات و150 سعرة حرارية، مما يجعلها غير محبذة لمرضى السكري. كما أن تناول تلك المشروبات السكرية يتسبب في زيادة الوزن وتسوس الأسنان.

2- مشروبات الطاقة

تحتوي مشروبات الطاقة على كمية هائلة من الكافيين والكربوهيدرات، وتكشف الأبحاث أن تناول تلك المشروبات لا يتسبب في ارتفاع مفاجئ بسكر الدم فحسب، بل قد يتسبب في مقاومة هرمون الإنسولين والتقليل من تأثيره مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري، وبجانب هذا فإن الحصول على كمية كبيرة للغاية من الكافيين يتسبب في آثار سلبية للصحة بشكل عام.

​3- المشروبات الغازية قليلة السعرات الحرارية

برغم عدم احتواء المشروبات الغازية قليلة السعرات الحرارية - المخصصة لمن يتبعون حمية غذائية -على السكر، إلا أنها تحتوي على محليات وبدائل صناعية للسكر والتي قد تؤثر على الصحة بشكل سلبي.. حيث إن تلك البدائل قد تؤثر على بكتيريا الجهاز الهضمي بطريقة قد تزيد من مقاومة الجسم للإنسولين وتأثيراته، مما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري أو تدهور حالته لدى المصابين به بالفعل، كما تشير بعض الدراسات إلى أن استهلاك المشروبات الغازية قليلة السعرات الحرارية يزيد من خطر الإصابة بأعراض ارتفاع ضغط الدم، ومستويات الكولسترول الضار، ومستويات السكر بالدم وزيادة الوزن.

4- عصائر الفواكه المحلاة

تحتوي عصائر الفواكه المحلاة على كمية هائلة من الكربوهيدرات، لذا فإنه يمكن لتناولها أن يعصف بمستويات سكر الدم إلى الأعلى كما يزيد من خطر الإصابة بزيادة الوزن، لذا يجب تجنب العصائر المحلاة والاعتماد على عصائر الفاكهة الطبيعية بنسبة 100% والخالية من السكر تماما كما أسلفنا.

​5- المشروبات الكحولية

يمكن لتناول المشروبات الكحولية زيادة تدهور حالات ضغط الدم المرتفع وضرر الأعصاب الناجمة عن داء السكري، الأمر الذي يوجب تجنبها بشكل كلي للمصابين بالمرض.

في النهاية يمكن القول بوجود قاعدة عامة فيما يخص المشروبات بالنسبة لمرضى السكري. حيث يحبذ اختيار المشروبات ذات السعرات الحرارية القليلة للغاية والخالية من السكر وعلى رأسها الماء، كما يجب تجنب المشروبات التي تحتوي على السكر أو التي يمكنها رفع مستويات سكر الدم.

المصدر: صحتك