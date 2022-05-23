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صنعاء - ميسرا اسماعيل - من المعروف أنّ البالغين يحتاجون إلى النوم سبع ساعات أو أكثر يوميًا. وقد تم الربط بين النوم وتأثيراته الجانبية على صحة الفرد، وتحديداً زيادة الوزن. إذ يؤدي مؤشر كتلة الجسم 30 وما فوق إلى مشاكل صحية كالسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية والاكتئاب. ومن هنا، يعدّ الروتين والتغذية ما قبل النوم أساس تفادي الوزن الزائد الناجم عن اضطرابات النوم.

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4 مشروبات تساعدك على النوم العميق

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لذا، قدمنا لكم أفضل المشروبات التي تمنح الفرد نومًا هنيئًا خلال ليلته.

أولاً: الحليب

قد يساعد شرب الحليب ليلاً على الاسترخاء قبل النوم، وهناك طرق عدّة لشربه كالحليب الساخن أو الكاكاو الدافئ أو حتى حليب الكركم. ويعود السبب إلى اختيار الحليب من بين هذه المشروبات أنّه يحتوي على بروتين عالي الجودة، ما يجعله مصدراً ممتازاً للأحماض الأمينية الأساسية. وبالتالي، يعزز الشعور بالشبع ويهدئ الأعصاب، وفق اختصاصي التغذية آمي جودسون.

كذلك، قد يساعد شرب الحليب في تخفيف اضطرابات النوم. إذ يحتوي على التربتوفان، وهو مقدمة لهرمون الميلاتونين الذي ينظم النوم. لذلك، إن كوبًا من الحليب قبل النوم ليس فقط وجبة خفيفة مشبعة توفر لك 13 عنصرًا غذائيًا أساسيًا، ولكنها قد تساعد أيضًا في تحسين نوعية نومك.

ثانيًا: شاي البابونج

البابونج هو عشب يأتي من الأزهار الشبيهة بالديزي لعائلة نبات Asteraceae، وقد تم استهلاكه لعدة قرون كعلاج طبيعي للعديد من الحالات مثل خفض نسبة السكر في الدم وتقليل الالتهاب وعلاج أعراض البرد والمساعدة في الحرمان من النوم.

من هنا، تشير بعض الأبحاث إلى أنّ شاي البابونج قد يكون مفيدًا في تحسين نوعية النوم وتقليل الأعراض الجسدية لقصور النوم. هذا وقد يعدّ مضاداً للأرق أيضًا.

ثالثاً: #عصير الكرز

يتميز عصير الكرز بخصائصه الغذائية المتنوعة، في مقدمتها: تعزيز المناعة وتقليل الالتهاب وتحسين الأداء الرياضي. هذا ويشبّه خبير التغذية جودسون عصير الكرز بالحليب من حيث احتوائه على كميات عالية من الميلاتونين، الذي يسمى السلائف التربتوفان، ما يساعد على النوم بشكل أفضل.

إلى جانب ذلك، يزيد الكرز الحامض من إنتاج الجسم الطبيعي للميلاتونين. وعليه، قد يخفف من الاستيقاظ خلال ساعات الليل ويزيد من إجمالي وقت النوم.

رابعًا: شاي اللافندر

وفق خبراء التغذية، كان اللافندر يستخدم كشكل من أشكال العلاج بالروائح، ويعتقد على نطاق واسع أنه يخلق تأثيرات منومة، ويعمل كمثبت للمزاج، ويعزز المشاعر الإيجابية للأمهات تجاه أطفالهن. وبالتالي، يستطيع الشاي تهدئة الأعصاب والمساعدة في تقليل الاكتئاب والتخلص من التعب. وعليه، النوم بجودة أفضل ولساعات متواصلة.

بالإضافة إلى ذلك، بينّت دراسة أجريت في تايوان فعالية شاي اللافندر في تخفيف جودة النوم والتعب والاكتئاب. وفي تحسين العلاقة بين الأم والرضيع خلال فترة ما بعد الولادة المبكرة. ووجد البحث أن النساء في التجربة بدت معاناتهن من إجهاد واكتئاب أقل، كما أظهرن ارتباطًا أكبر برضيعهن مقارنة بالمجموعة الضابطة.

بناءً إلى هذه المشروبات، ينصح بتناولها باعتدال وضمن جدول روتيني غذائي للاستفادة من خصائصها القصوى.