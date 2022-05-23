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صنعاء - ميسرا اسماعيل - لا شك أن الكوليسترول ضروري للجسم، لكن لا يتم تبجيله أبدًا من الناحية الطبية لأن الزيادة الطفيفة في مستواه يمكن أن تؤثر على الجسم وإذا تركت دون رادع فقد تسبب أضرارًا لا رجعة فيها للجسم.

يوصف ارتفاع الكوليسترول بالقاتل الصامت، هذا لأنه لا يوجد لديه أي أعراض مرئية، فقط بعد فوات الأوان وبدأت في التأثير على أعضاء الجسم الرئيسية مثل القلب ، تظهر تأثيرات ارتفاع الكوليسترول.

هناك مؤشرات معينة لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ولكن سبب عدم انتشارها هو سهولة التغاضي عنها، تُفقد الأعراض غير المؤثرة لارتفاع الكوليسترول وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل الأشخاص غير قادرين على اكتشافه دون فحص الدم.

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انتبه واحذر جيدًا.. علامة غريبة تظهر على البالغين وهي مؤشر على ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم

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-الروائح الغريبة “ الرائحة الوهمية”



هل تواجه غالبًا روائح غريبة في البيئة حتى لو كان الآخرون من حولك طبيعيين ولا يشمونها؟ هل تحصل في كثير من الأحيان على روائح غريبة غير قابلة للتفسير؟..يمكن أن يكون هذا مؤشرا على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

عندما يشعر الفرد برائحة غريبة تسمى الفانتوزميا أو إدراك الرائحة الوهمية، في هذه الحالة يكتشف الشخص روائح غير موجودة بالفعل في البيئة، هذه الروائح ليست كريهة دائما أحيانًا تكون روائح غير كريهة أيضًا.

"إن إدراك الروائح الوهمية هو خلل نوعي في حاسة الشم حيث يرى الأفراد المصابون الروائح في حالة عدم وجود محفز خارجي، يكون الإحساس عادةً مزعجًا ويتم وصفه بمصطلحات مثل" كريه "أو" فاسد "أو" كيميائي "قد تختفي هذه الأعراض أو تتحسن أو تزداد سوءًا بمرور الوقت، وفقا لدراسة بحثية جديدة.

أثبتت دراسة بحثية أجريت عام 2020 نُشرت في مجلة Laryngoscope وجود صلة بين السكتة الدماغية والذبحة الصدرية وفشل القلب الاحتقاني وارتفاع ضغط الدم المُدار بشكل جيد والكوليسترول المرتفع المُدار بشكل جيد مع إدراك الرائحة الوهمية.

تستند الدراسة إلى البيانات المقطعية التي تم الحصول عليها كجزء من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية من 2011 إلى 2014 ، مما أسفر عن عينة تمثيلية على الصعيد الوطني من 7417 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 40 عامًا وما فوق، "تم تعريف إدراك الرائحة الوهمية على أنه تقرير عن رائحة كريهة أو سيئة أو حارقة عندما لا يكون هناك شيء، أبلغ المشاركون عن حالات الأوعية الدموية بما في ذلك تاريخ السكتة الدماغية، تم قياس الكوليسترول الكلي والهيموغلوبين السكري، تم التأكد من ارتفاع ضغط الدم أثناء الفحص.

وجدت الدراسة التي أجريت على البالغين في الولايات المتحدة أن السكتة الدماغية كانت مرتبطة باحتمالية أكبر بنسبة 76٪ لإدراك الرائحة الوهمية، ارتبط قصور القلب الاحتقاني والذبحة الصدرية بثلاث مرات و 2.8 ضعف احتمالات إدراك الرائحة الوهمية بين البالغين 40 إلى 59 سنة و 60 سنة وما فوق ، على التوالي.

كما كشفت أن البالغين الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول المشخص ، ولكن الخاضع للرقابة ، أبلغوا عن روائح وهمية بشكل متكرر أكثر من أولئك الذين لا يعانون من ارتفاع الكوليسترول.

وجدت دراسة أخرى ، نشرت في JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. ، أن الرائحة الوهمية أكثر انتشارًا لدى النساء الشابات من كبار السن والرجال، وجد أن انتشار هذه الأعراض بين الرجال أقل من النساء.

وقد أثبتت أن انخفاضًا مرتبطًا بالعمر في انتشار إدراك الرائحة الوهمية قد لوحظ عند النساء ولكن ليس لدى الرجال.

المصدر: timesofindia