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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أكد مفتي عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، أن انتشار فيروس جدري القرود في أوروبا والولايات المتحدة بين الشواذ جنسيًا هو عقاب إلهي على ترويج الفاحشة و تحقيقا لمعجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال الشيخ أحمد الخليلي في بيان له نشره عبر حسابه بموقع “تويتر”: “ما أعظم نبوة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، المؤيد بالمعجزات الباهرة. فما كاد ينذر بشيء إلا ويتحقق في عالم الشهود”.

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مفتي عمان يكشف عن السبب الحقيقي لانتشار مرض جدري القرود في أوروبا وأمريكا ويتحدث عن تحقق (معجزه نبويه)



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وأضاف ” وكم أنذر الرسول صلى الله عليه وسلم بعواقب الفواحش الوخيمة حيث لا تكاد تنتشر في قوم حتى يروا من الآيات والنذر ما لم يعهدوه من قبل وذلك ما أنذرهم به حيث قال “لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا” .

وتابع:”كم رأى الناس مداق ذلك في عهود التأريخ الغابرة، كداء الإفرنج الذي تفشى في العالم بسبب تفشي الفاحشة. وكم رأينا في عصرنا هذا ما يصدق هذا الإنذار ناهيكم بمرض فقدان المناعة المكتسب لذي أقلق العالم”.

وأوضح أنه “لم يكد العالم اليوم يروج للشذوذ الجني تحت شعار المثلية حتى فوجئ بـداء (جدري القرود). تحقيقا لمعجزة نبينا الذي لا ينطق عن الهوى”.

وأكد مفتي عمان في ختام بيانه أن هذه الأمراض والعواقب الوخيمة “سيتوالى تباعا في أصحاب هذه الفاحشة ومن يروج لها ما لم ينثنوا عن غيهم ويثوبوا إلى رشدهم”.

انتشار جدري القرود بين الشواذ

وأكدت تقارير انتشار فيروس جدري القرود بين الشواذ جنسيًا فقد أعلنت بريطانيا مؤخرا عن اكتشاف حالتين مؤكدتين وحالة واحدة محتملة للمرض، ليرتفع عدد حالات الإصابة إلى تسع حالات، وفقًا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.

وقالت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، إن الحالات الأخيرة كانت في الغالب بين “مثليين أو ثنائيي الجنس أو رجال يمارسون الجنس مع رجال”.

ومن جانبها قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء الماضي إنها تتعاون مع السلطات البريطانية، لإلقاء الضوء على الإصابات بجدري القرود التي تكتشف في بريطانيا منذ بداية مايو، خاصة في مجتمع المثليين، وفقًا لـ”فرانس برس”.

وفي سياق متصل أكدت السلطات الصحية في العاصمة الإسبانية مدريد اكتشاف 23 إصابة بالمرض وقالت “يحدث انتقال المرض عن طريق الجهاز التنفسي لكن هذه الحالات الأخيرة تشير إلى أن الانتقال حدث عبر الأغشية المخاطية أثناء علاقات جنسية”، وفقا لـ”فرانس برس”.

ومن جانبه قال مدير مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي، توم إنجليسبي، إن “مسؤولي الصحة لاحظوا أن الحالات الأخيرة ظهرت بين الرجال الذين مارسوا الجنس مع رجال آخرين”، وفقاً لـ”واشنطن بوست”.

وجدري القرود فيروس نادر شبيه بالجدري البشري، وتم رصده لأول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في السبعينيات. وزادت الحالات في غرب أفريقيا في العقد الماضي.

وتشمل الأعراض الحمى والصداع والطفح الجلدي الذي يبدأ على الوجه وينتشر إلى باقي أجزاء الجسم.