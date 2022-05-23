نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مطعم شهير في جدة يفاجئ المواطنين والمقيمين ويعلن منع دخول النساء بالحجاب، والرجال بالبشت أو الثوب السعودي التقليدي..!! (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - سادت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عقب منع مطعم شهير في مدينة جدة دخول النساء بالحجاب، وتصدر هشتاج #مطعم_باجاتيل_يخالف_الدين قائمة الأكثر تداولا في المملكة خلال الساعات الماضية.

وأفاد ناشطون على مواقع التواصل بأن مطعم باجاتيل الفرنسي في جدة يمنع دخول النساء المحجبات، كما يمنع دخول النساء والرجال بالعباية أو البشت أو الثوب السعودي التقليدي، كما يمنع المسلمين من ممارسة الشعائر داخل المطعم كالصلاة.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

مفتي عمان يكشف عن السبب الحقيقي لانتشار مرض جدري القرود في أوروبا وأمريكا ويتحدث عن تحقق (معجزه نبويه)



الصحة السعودية تصدر بياناً عاجلاً بشأن ظهور وباء (جدري القرود) المنتشر مؤخرا في عدة دول غربية



مطعم شهير في جدة يفاجئ المواطنين والمقيمين ويعلن منع دخول النساء بالحجاب، والرجال بالبشت أو الثوب السعودي التقليدي..!! (شاهد)



تعرف على سبب تغيب الابن الوحيد للفنان الراحل سمير صبري عن حضور جنازة والده أمس السبت



فيصل القاسم يكشف عن بدء الانسحاب العسكري الروسي من سوريا ومصير بشار الأسد خلال المرحلة المقبلة



مستشار ابن زايد ينشر خبراً كاذباً عن أردوغان والجزيرة.. وبدلاً من الاعتذار عن نشره وقع في خطأ فادح (شاهد التفاصيل)



فيديو يشعل موجة غضب واسعة في أوساط السعوديين عبر مواقع التواصل.. فتاة تعنف صديقتها وتضربها بقوة (شاهد)

سم قاتل.. 5 أطعمة لا تضعها ابدا في الثلاجة لانها ستقضي عليك وعلى افراد عائلتك.. شاهد.

تحذير خطير : هل تضع هاتفك بجانبك أثناء النوم؟؟ هذا ما يحدث لجسمك وأنت لا تعلم

الصحة العالمية: انتشار جدري القرود بهذه السرعة يعود لسبب جنسي

مفاجأة مزلزلة عن الفنان سمير صبري .. لن تصدق الثروة التي تركها خلفه ولمن أعطى 100 ألف جنيه قبل وفاته وماذا عن زوجته السرية!

بعد يوم على الزفاف.. عروس سعودية تصاب بالصدمة بعد اكتشافها "عيب" في زوجها وتطلب الطلاق فورًا

رخيص الثمن ومتوفر في كل بيت.. نبات عشبي “شهير” يخفض نسبة السكر في الدم بسرعة فاجأت الأطباء

نساء يقدن الطائرات.. أول رحلة طيران نسائية في السعودية تشعل منصات التواصل وصور النساء تنتشر كالنار على الهشيم

4 علامات يتجاهلها الكثيرون .. تدل على انخفاض شديد فى فيتامين ب12 الضروري لجسمك (تعرف عليها الآن قبل فوات الأوان)

منعاً للإحراج.. “واتساب” تختبر هذه الميزة الجديدة

المتشبه بالنساء " بدر خلف " يتعرض للتحرش من شاب إماراتي والمفاجأة في ردة فعله!

مطعم شهير في جدة يمنع دخول النساء بالحجاب ويتسبب بغضب كبير في السعودية

إعلامية مصرية تنزل فيديو صادم للفنان الراحل سمير صبري من داخل الفندق الذي توفي فيه وتثير غضب واستياء الجمهور (شاهد)

امرأة منتقبة تمتهن التسول في شوارع دولة خليجية.. وبعد القبض عليها كانت المفاجأة!

عريس يفاجئ المعازيم ويطرد أقرب الناس إليه من حفل الزفاف وردة فعل العروس صدمت الجميع!

ابنة عادل إمام الجميلة التي أخفاها عن الكاميرات لسنوات وسببت له ورطة كبيرة مع زعيم دولة عربية بسبب جمالها الصارخ .. حقائق صادمة مع الصور

أغرب قبيلة في العالم.. نساؤها كأنهن من الحور العين.. الفتاة تخطب زوجها وتجمع بين رجلين .. وهذا ما يفعلونه بالمراهقات (صور)

وأثارت قرارات المطعم التعسفية غضبا واسعا في السعودية ودشن ناشطون هشتاج #مطعم_باجاتيل_يخالف_الدين طالبوا فيه الجهات المسؤولة بإغلاق المطعم الفرنسي بعد فرضه شروط تخالف التعاليم الدينية والعادات والتقاليد المعمول بها في المملكة.

وفي هذا السياق كتبت “أشجان”: “#مطعم_باجاتيل_يخالف_الدين الي عنده غيره على دينه مستحيل يرضى بالمطعم وقوانينه هذي ! غير انهم مانعين العبايات سامحين بملابس السباحه ووو .. بلاد مسلمه مايليق فيها !”

أما فهد الغفيلي فتساءل غاضبا “هل وصل الحال في المملكة إلى حد منع من يرتدين العباءة العربية واللبس المحتشم من دخول المطعم؟! ما يحدث لا يُمكن تصديقه!!! #مطعم_باجاتيل_يخالف_الدين”.

فيما قال “فيصل”: “لو عمل سعودي مطعم في فرنسا وقال ممنوع الدخول للشواذ قسم بالله لتقوم الدنيا والاعلام مايسكت ويصورك انك ضد الحريات وانك تشجع على العنف والتطرف”.

وأضاف “المفروض اليوم يتم اقفال المطعم ويتم الاعتذار للشعب السعودي من قبل صاحب المطعم وطرد هذول المنحلين طفح الكيل.. #مطعم_باجاتيل_يخالف_الدين”.

أما احمد فقال “ضروره إقفال منتجع انديجو بالكامل بالي فيه لأن هاذي شروط الدخول فيه!!! و بالنسبه للي يقولون اذا ما عاجبك لاتروح له لا ياحبيبي هو الي يروح و لا يفتح بديرتنا هاذي عقيدتنا و ديننا و عاداتنا و تقاليدنا الي يبي هلا و سهلا و الي ما يبي الخلا لاي دوله تعجبه. #مطعم_باجاتيل_يخالف_الدين”.

فيما علق بندر قائلا: “جرأه ووقاحه لأبعد الحدود ولا هو غريب على فرنسا أوطى وأقذر دولة على مر التاريخ ، جدة مليانه مطاعم راقيه تحترم الزي السعودي وتقدّر الحجاب وبالنهاية انا داخل مطعم مو داخل بار ، #مطعم_باجاتيل_يخالف_الدين”.

ومطعم باجاتيل جده هو مطعم فرنسي يقدم الوجبات السريعة والمشروبات كسائر المطاعم المنتشرة في السعودية ، حيث يعتبر من أبرز الواجهات السياحية المعروفة في المدينة الساحلية ويزوره يوميا المئات من السعوديين والوافدين والأجانب على مدار الساعة ومن مختلف الجنسيات.

.