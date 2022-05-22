نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر سم قاتل.. 5 أطعمة لا تضعها ابدا في الثلاجة لانها ستقضي عليك وعلى افراد عائلتك.. شاهد. على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاجة قد تسبب التلف لبعض من الأغذية، وبالتالي قد نصاب بالتسمم الغذائي جراء الاحتفاظ بهذه الأطعمة داخل الثلاجة، للتعرف عليها اقرأ هذا المقال.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

سم قاتل.. 5 أطعمة لا تضعها ابدا في الثلاجة لانها ستقضي عليك وعلى افراد عائلتك.. شاهد.

وداعًا لضعف البصر.. وصفة طبيعية تقضي على “ضعف النظر“ نهائيا وتغنيك عن ارتداء النظارات والعدسات الطبية (فيديو)

تحذير خطير : هل تضع هاتفك بجانبك أثناء النوم؟؟ هذا ما يحدث لجسمك وأنت لا تعلم

الصحة العالمية: انتشار جدري القرود بهذه السرعة يعود لسبب جنسي

مفاجأة مزلزلة عن الفنان سمير صبري .. لن تصدق الثروة التي تركها خلفه ولمن أعطى 100 ألف جنيه قبل وفاته وماذا عن زوجته السرية!

تحذير لمستخدمي هواتف أندرويد.. 3 تطبيقات خطيرة بينها تطبيق للكاميرا يجب أن تحذفها فورا

ظهور هذه العلامات تدل على نقص حاد في فيتامين " د " ... إليك المأكولات التي تعوض عنك نقص هذا الفيتامين إلهام لجسمك

بعد يوم على الزفاف.. عروس سعودية تصاب بالصدمة بعد اكتشافها "عيب" في زوجها وتطلب الطلاق فورًا

رخيص الثمن ومتوفر في كل بيت.. نبات عشبي “شهير” يخفض نسبة السكر في الدم بسرعة فاجأت الأطباء

نساء يقدن الطائرات.. أول رحلة طيران نسائية في السعودية تشعل منصات التواصل وصور النساء تنتشر كالنار على الهشيم

4 علامات يتجاهلها الكثيرون .. تدل على انخفاض شديد فى فيتامين ب12 الضروري لجسمك (تعرف عليها الآن قبل فوات الأوان)

منعاً للإحراج.. “واتساب” تختبر هذه الميزة الجديدة

المتشبه بالنساء " بدر خلف " يتعرض للتحرش من شاب إماراتي والمفاجأة في ردة فعله!

مطعم شهير في جدة يمنع دخول النساء بالحجاب ويتسبب بغضب كبير في السعودية

إعلامية مصرية تنزل فيديو صادم للفنان الراحل سمير صبري من داخل الفندق الذي توفي فيه وتثير غضب واستياء الجمهور (شاهد)

الصحة العالمية تعلن عن تطورات جديدة بشأن جدري القرود .. وتكشف عن أمر سار حول المرض

امرأة منتقبة تمتهن التسول في شوارع دولة خليجية.. وبعد القبض عليها كانت المفاجأة!

أضرار يجهلها الكثيرون بشأن التخلي عن السكر في المأكولات والمشروبات

عريس يفاجئ المعازيم ويطرد أقرب الناس إليه من حفل الزفاف وردة فعل العروس صدمت الجميع!

ابنة عادل إمام الجميلة التي أخفاها عن الكاميرات لسنوات وسببت له ورطة كبيرة مع زعيم دولة عربية بسبب جمالها الصارخ .. حقائق صادمة مع الصور

هذة الطفلة أصبحت أكثر ممثلة مُثيرة وجريئة في تاريخ السينما المصرية.. شاهد المفاجأة من تكون؟؟

أغرب قبيلة في العالم.. نساؤها كأنهن من الحور العين.. الفتاة تخطب زوجها وتجمع بين رجلين .. وهذا ما يفعلونه بالمراهقات (صور)

علامة على الجلد تشير على نقص شديد في فيتامين B12 الضروري لجسمك.. تعرف عليها قبل فوات الآوان

فتاة حسناء تتوجع كثيراً أثناء النوم..وعندما وضعت ‘‘كاميرا مراقبة‘‘ اكتشفت الصدمة!.. والمفاجأة ماذا كان يفعل بها أقرب المقربين إليها!

5 أطعمة لا تضعها ابدا في الثلاجة

قبل اختراع الثلاجة، كان الناس يجدون صعوبة في حفظ طعامهم. وهذا يعني أنه كان من الممكن التخلص من الطعام أو تخزينه عوضا عن إستخدام الثلاجة.

عندما أصبحت الثلاجة متاحة للشراء، كان حدثًا مغيرا في الحياة. لم يعد أي شخص معرضاً لخطر الإصابةآ بجرثومة او بعدوى بكتيرية أو الاضطرار إلى التخلص من الطعام. وكان من بين الأحداث المهمة الأخرى انخفاض معدل الجوع في العالم، حيث أصبح الغذاء متاحاً الان للنقل والحفظ الامن.

آ

الا انه عندما يتعلق الأمر ببعض الأطعمة، فإن الاحتفاظ بها في الثلاجة سيكون بمثابة عقوبة الإعدام بالنسبة لبعض المواد المغذية. فقد تخسر نكهتها وفوائدها التي تحتوي عليها لذلك إليك أهم الأطعمة التي لا يجب عليك الإحتفاظ بها في الثلاجة.

1. بطيخة كاملة:

يتم تخزين البطيخ في الثلاجة ولكن بشروط معينة فقط، وهي:

البطيخة الكاملة لا تحتاج إلى تخزين في الثلاجة: فقد أثبتت الدراسات بأن البطيخ أكثر ثراءً في مضادات الأكسدة عند حفظه في درجة حرارة الغرفة، مقارنةً بتلك الموجودة في الثلاجة الباردة. مضادات الأكسدة ضرورية عندما يتعلق الأمر بحماية جسمك من الالتهابات و أنواع السرطان المختلفة.

عندما يتم تقطيع البطيخ الى نصفين عندها فقط من المقبول تخزين البطيخ في مكان بارد بهذه الطريقة، تقوم بحماية الأجزاء المفتوحة من أن تصبح حامضة ومفسدة.

لذلك، إذا كان لديك بطيخة كاملة وغير مفتوحة تأكد من تخزينها بشكل صحيح، فلا ينبغي أن تتعرض لأشعة الشمس أو غيرها من المصادر الضارة ، ولكن الاحتفاظ بها في الثلاجة لن يؤدي إلا لفقدانها الكثير من الليكوبين والبيتا كاروتين في هذه العملية.

2. الطماطم

لكي نفهم لماذا تفسد الطماطم عند وضعها في البراد بداية عليك أن تفهم ما يأتي:



إن للطماطم بنية دقيقة فمن المعروف أن الطماطم المبردة وغير المكتملة تقريبًا ستكون أكثرعرضة للتلف، لأن الهواء البارد يوقف عملية النضج في مساراتها.

يمكن الاحتفاظ بالطماطم في الثلاجة لمدة تصل إلى 10 أيام، فيمكنك التخطيط بعناية للطريقة التي تستخدمها بها والوقت الذي تستغرقه.

الحالة الوحيدة التي يجب فيها تخزين الطماطم في الثلاجة هي إذا كنت تتعامل مع الطماطم المفرطةآ فمن المهم أن تعرف أنها تنتمي إلى الثلاجة.

ومع ذلك، لا يمكنك الاحتفاظ بالطماطم المأكولة في الثلاجة إلا لمدة يومين أو ثلاثة أيام فعندها ستصبح سيئة للغاية وحامضة.في حال كنت تقوم بتخزين الطماطم العادية في الثلاجة، فهناك طريقة لإصلاح التلف. ببساطة عليك إخراجها وتخزينها في درجة حرارة الغرفة في مكان ما. وسوف تكون جيدة كأنها طازجة في غضون بضع ساعات.

3. البصل

يعتبر البصل من أكثر أنواع الخضروات غير القادرة على تحمل الرطوبة الشديدة، وقد تسبب بتلفها.

من الأفضل أن تحافظ على البصل داخل منطقة باردة، ولكن ليس في الثلاجة. لأنها تتطلب درجة حرارة منخفضة إلى حد ما

يجب عليك توخي الحذر عند وضع البصل في أكياس كبيرة ومغلقة لانه قد يسبب في حبس الهواء وانقطاعه عنه مما يؤدي الى التسريع في عملية إفساد البصل.

عليك بإبعاد المسافة بين البطاطس والبصل، لان البطاطس تنبعث منها الغازات والبصل تحتوي على الرطوبة، وفي حال تم حفظ الخليط معًا يكونا عرضة للتلف بشكل أسرع.

4. العسل

عندما يتعلق الأمر بالسوائل، يمكن لتلك الكائنات أن تواجه تفاعلًا سلبيًا إلى حد ما مع البيئات الباردة والظلام كالعسل.

العسل هو واحد من الأطعمة التي يجب أن تبقى بعيدة عن الثلاجة قدر الإمكان.

في حال تعرض العسل لهواء بارد يمكن أن يحفز نمو العفن على سطح العسل الخاص بك

حفظ العسل في الثلاجة قد يسبب التسمم الغذائي والتهابات الأمعاء الخطيرة.

يجب عليك تجنب ملامسة العسل لاي نوع من المعادن، لان المعادن والعسل يعملوا على تسريع عملية أكسدة العسل.

يجب عليك الابتعاد عن أي مصدر من أشعة الشمس أو الحرارة المباشرة، هذان العاملان ضاران للغاية عندما يتعلق الأمر بمخاطر التلف.

في حال تم حفظ العسل في مكان بارد وجاف غير الثلاجة، لا يمكن للعسل أن يفسد أبدا.

5. الخبز

إن السلع المخبوزة مليئة بالنشا وتقدم مرشحًا رئيسيًا للطعام الذي لا يجب حفظه في الثلاجة تحت أي ظرف من الظروف.

يعتبر النشا أكثر عرضة للتأثر بعدد من التفاعلات الكيميائية عند مواجهة الرطوبة والهواء البارد، وبعضها سهل الإفساد للغداء والمعدة دفعة واحدة.

في كثير من الأحيان لا يأكل الناس كيس الخبز كاملة فيعتقدون أنهم سيوفرون بعضا منها عن طريق وضعه في الثلاجة، متجاهلين أن حفظه في الثلاجة يمكن ان يساهم في ما يأتي:

أن النشا يتحول إلى سكر، وهو شيء تريد تجنبه لأنه يؤدي الى إصابتك بالسمنة.

ينكسر النشا بسرعة كبيرة ويؤدي إلى فقدان شكل الطعام مما يترك مع حفنة كبيرة من الانهيارات والذي يجعلك غير قادر على صنع شطيرة مناسبة بدون فوضى.

إذا كنت تريد حقاً الاحتفاظ بالخبز لفترة طويلة، يمكنك استخدام الفريزر.

أو يمكنك وضعه في اكياس بلاستيكية أو ألومنيوم ، مما يجعله امنًا من أي رطوبة وأكسجين.