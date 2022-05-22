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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يختبر تطبيق المراسلة “واتساب” ميزة جديدة تسمح الانسحاب بهدوء من دردشة جماعية أصبحت غير ‏ذات صلة بالمستخدم الراغب في مغادرتها.

وتتيح الميزة الانسحاب من الدردشة دون إرسال إشعار إلى الأعضاء الآخرين، وفقاً لما اكتشفه موقع “وابيتا إنفو” في الإصدارات التجريبية المبكرة من “واتساب”.

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منعاً للإحراج.. “واتساب” تختبر هذه الميزة الجديدة

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وعند تفعيل الميزة، سيكون مسؤولو المجموعة فقط هم من سيظلون قادرين على معرفة من يغادرها، على عكس الأعضاء الآخرين، ومن الممكن أن تمنع الميزة الجديدة المواجهات المحرجة مع أعضاء المجموعة الأكثر حساسية، والذين قد يعتبروا المغادرة أمر مهين لهم.

ونشر موقع “وابيتا إنفو” لقطة شاشة ثابتة “سكريت شوت”، تبيّن نص الرسالة التي تظهر عند الرغبة في الخروج من دردشة جماعية، وهي: “سيتم إعلامك أنت ومسؤولي المجموعة فقط بأنك تركت المجموعة”.

ويتم التخطيط لنشر ميزة الانسحاب من مجموعة دردشة بهدوء “في تحديث مستقبلي”، ولكن لم يتم تحديد تاريخ للإصدار حتى الآن، بحسب “سبوتنيك عربي”.

يشار إلى أنه في الشهر الماضي، كشف تطبيق “واتساب” عن أداة جديدة تسمى “المجتمعات”، والتي تتيح مراسلة عدة مجموعات في وقت واحد.

وستسمح الأداة للمستخدمين بتنظيم محادثات جماعية مختلفة معاً تحت موضوع رئيسي واحد، وعلى سبيل المثال، مدرسة أطفالهم أو الشارع الذي يعيشون فيه، مع قدرة مسؤولي المجتمع على مشاركة الرسائل مع الجميع، والتحكم في المجموعات التي يمكن تضمينها.