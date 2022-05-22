نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إعلامية مصرية تنزل فيديو صادم للفنان الراحل سمير صبري من داخل الفندق الذي توفي فيه وتثير غضب واستياء الجمهور (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أثارت الإعلامية منى عراقي، حالة كبيرة من الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر مقطع فيديو لها مع الفنان الراحل سمير صبري، أثناء تواجده بفندق الماريوت الذي توفي فيه الجمعة الماضي.

ونشرت الإعلامية منى عراقي على حسابها الرسمي في "فيسبوك"، مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة الفنان الراحل وهو يرتدي ملابس ثقيلة، حيث أنها بدأت تغني أغنيته الشهيرة "حلوة الدنيا سكر"، وطلبت منه مشاركتها، ليرفض طلبها ويقول "لا"، طالبا منها عدم التصوير بالقول: "مش عاوز أتصور يا منى".

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

مطعم شهير في جدة يمنع دخول النساء بالحجاب ويتسبب بغضب كبير في السعودية

إعلامية مصرية تنزل فيديو صادم للفنان الراحل سمير صبري من داخل الفندق الذي توفي فيه وتثير غضب واستياء الجمهور (شاهد)

الصحة العالمية تعلن عن تطورات جديدة بشأن جدري القرود .. وتكشف عن أمر سار حول المرض

امرأة منتقبة تمتهن التسول في شوارع دولة خليجية.. وبعد القبض عليها كانت المفاجأة!

أضرار يجهلها الكثيرون بشأن التخلي عن السكر في المأكولات والمشروبات

عريس يفاجئ المعازيم ويطرد أقرب الناس إليه من حفل الزفاف وردة فعل العروس صدمت الجميع!

ابنة عادل إمام الجميلة التي أخفاها عن الكاميرات لسنوات وسببت له ورطة كبيرة مع زعيم دولة عربية بسبب جمالها الصارخ .. حقائق صادمة مع الصور

هذة الطفلة أصبحت أكثر ممثلة مُثيرة وجريئة في تاريخ السينما المصرية.. شاهد المفاجأة من تكون؟؟

أغرب قبيلة في العالم.. نساؤها كأنهن من الحور العين.. الفتاة تخطب زوجها وتجمع بين رجلين .. وهذا ما يفعلونه بالمراهقات (صور)

علامة على الجلد تشير على نقص شديد في فيتامين B12 الضروري لجسمك.. تعرف عليها قبل فوات الآوان

فتاة حسناء تتوجع كثيراً أثناء النوم..وعندما وضعت ‘‘كاميرا مراقبة‘‘ اكتشفت الصدمة!.. والمفاجأة ماذا كان يفعل بها أقرب المقربين إليها!

وعلقت منى عراقي على مقطع الفيديو قائلة: "كنت آخر شخص قابل الفنان سمير صبري بس ما كانش شايف الدنيا سكر.. لروحك السلام.. سكر حلوة الدنيا سكر الدنيا سكر.. الله يرحمك".

وأثار هذا المقطع استياء وغضب العديد من رواد مواقع التواصل، حيث اعتبره البعض انتهاكا للخصوصية، وفيه عدم احترام للفنان الراحل، الذي لم يرغب في التصوير، إذ قال أحد الحسابات: "طيب طالما مكنش عاوز يتصور يا منى مكنتيش تنزلي الفيديو، شكله كان تعبان ومش مبسوط"، وأضاف آخر: "يعني الراجل مش عايز يتصور، تقومي تنزلي الفيديو بعد ما يموت، والله عيب"، وعلق أحدهم قائلا: "احتراما لرغبته الله يرحمه ماكانش يجب إن حضرتك تنزلي الفيديو..تقبلي رأيي".

أثارت الإعلامية منى عراقي، حالة كبيرة من الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر مقطع فيديو لها مع الفنان الراحل سمير صبري، أثناء تواجده بفندق الماريوت الذي توفي فيه الجمعة الماضي. ونشرت الإعلامية منى عراقي على حسابها الرسمي في "فيسبوك"، مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة الفنان الراحل وهو يرتدي ملابس ثقيلة، حيث أنها بدأت تغني أغنيته الشهيرة "حلوة الدنيا سكر"، وطلبت منه مشاركتها، ليرفض طلبها ويقول "لا"، طالبا منها عدم التصوير بالقول: "مش عاوز أتصور يا منى". وعلقت منى عراقي على مقطع الفيديو قائلة: "كنت آخر شخص قابل الفنان سمير صبري بس ما كانش شايف الدنيا سكر.. لروحك السلام.. سكر حلوة الدنيا سكر الدنيا سكر.. الله يرحمك". وأثار هذا المقطع استياء وغضب العديد من رواد مواقع التواصل، حيث اعتبره البعض انتهاكا للخصوصية، وفيه عدم احترام للفنان الراحل، الذي لم يرغب في التصوير، إذ قال أحد الحسابات: "طيب طالما مكنش عاوز يتصور يا منى مكنتيش تنزلي الفيديو، شكله كان تعبان ومش مبسوط"، وأضاف آخر: "يعني الراجل مش عايز يتصور، تقومي تنزلي الفيديو بعد ما يموت، والله عيب"، وعلق أحدهم قائلا: "احتراما لرغبته الله يرحمه ماكانش يجب إن حضرتك تنزلي الفيديو..تقبلي رأيي".