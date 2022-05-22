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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر السكر واحداً من السموم البيضاء، ووجوده بمستويات مرتفعة في نظامك الغذائي اليومي قد يعرضك لكثير من الأثار والنتائج السلبية، ولهذا فالتقليل من تناوله له العديد من الفوائد الصحية، أهمها تقليل السعرات الحرارية والتي تساعد في إنقاص الوزن، وتحسين صحة الأسنان، ولكن تجنب تناوله والاستغناء عنه تعرضك لآثار جانبية سلبية.

فالسكريات الطبيعية مثل الفركتوز في الفواكه، واللاكتوز في الحليب، سكر المائدة أو السكروز - سكر الشاي - في قصب السكر وبنجر السكر، أصبح إضافتهم إلى الطعام أمرا طبيعيا ومعتاد لجعل الطعام أكثر قبولا وتحسين مذاقه.

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أضرار يجهلها الكثيرون بشأن التخلي عن السكر في المأكولات والمشروبات

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ولهذا وبحسب موقع "BBC " فإن للسكر تأثيرات بيولوجية عميقة في الدماغ فالسكر يعمل على تنشيط مستقبلات الطعم الحلو في الفم وهو ما يؤدي إلى إطلاق مادة كيميائية تسمى " الدوبامين " في الدماغ.

ويعد " الدوبامين أو المكافأة " مادة كيميائية مسئولة عن تمرير الرسائل بين الأعصاب في الدماغ فهو ناقل عصبي ويستجيب الدماغ بإفرازها عندما نتعرض لمحفز مجزي، وأظهرت تجارب أن السكر يلعب دور المحفز والمسئول عن تنشيط مسارات المكافأة هذه، فالسكريات الشديدة تفوق حتى الكوكايين من حيث المكافأة الداخلية التي تسببها.

ونظرا لهذا التأثير القوي الذي يحدثه السكر علينا، فمن الطبيعي أن نشعر بأعراض سلبية عندما نتناول كميات أقل منه أو نستبعده من نظامنا الغذائي، ومن بين هذه الأعراض السيئة الناتجة عن تجنب تناول السكر، الصداع والتعب وتغيرات المزاج والشعور بالاكتئاب والقلق.

ولذلك فان التخلي عن السكر قد تكون نتائجه مزعجة عقليا وجسديا وبالتالي، فإن الاعتدال في تناوله هو الحل الأمثل فالسكر في حد ذاته ليس سيئا ولكن يجب تناوله باعتدال مع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، وهو الطريقة الأمثل للاستفادة من فوائده وتجنب اضراره.