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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف عريس عن وقوع خلاف حاد بينه وبين شقيقه؛ بعد أن قام العريس بطرد شقيقه من حفل الزفاف بسبب حضور الأخير الحفل بصحبة أطفاله الصغارء خلافا للقواعد التي وضعها العريس والعروس بشأن حفل زفافهما والتي تنص على منع حضورالأطفال الصغار لحفل الزفاف, العريس حكى عن ذلك في مشاركة جديدة نشرها على موقع 271 كتب فيه يقول إنه تزوج منذ عدة أيام في حفل زفاف شهد لحظات درامية للغاية بسبب خلاف حاد بينه وبين شقيقه؛ وطبقا لما ذكره العريس فإن بداية الخلاف الدرامي بين العريس وشقيقه؛ كانت عندما قرر العريس وعروسه أن يكون حفل زفافهما بدون الأطفال الصغار.

العريس تحدث بعدها عن قلقه حيال ردة فعل شقيقه على ذلك القرار لأنه متعلق للغاية بأطفاله الأربعة؛, واعتاد وزوجته اصطحابهما إلى كل مكان يذهبان إليه بما في ذلك الحفلات والمناسبات العائلية؛,

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عريس يفاجئ المعازيم ويطرد أقرب الناس إليه من حفل الزفاف وردة فعل العروس صدمت الجميع!

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العريس ذكر أيضا أن شقيقه تذمر لبعض الوقت عندما أخبره بقاعدة منج حضور الأطفال لحفل الزفاف, إلا أنه أخبر شقيقه بأنه سيحترم قراره؛ إلا أن العريس فوجئ بشقيقه وزوجته وقد اصطحبا أطفالهما الأربعة إلى حفل الزفاف, وعندما طلب العريس من زوجة شقيقه بأن تصطحب الأطفال في السيارة وتعود بهم إلى المنزل؛ ثار شقيقه في وجهه واتهمه بأنه شقيق وعم سيء؛ ووصفه بأنه ضعيف الشخصية أمام عروسه؛ للسماح لها بفرض قاعدة سخيفة مثل قاعدة منج الأطفال من حضور حفل الزفاف, وهو ما ترتب عليه حدوث مشادة بين العريس وشقيقه وقيام العريس بطرد شقيقه وأسرة شقيقه من حفل الزفاف.