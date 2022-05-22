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صنعاء - ميسرا اسماعيل - امتلاك أسنان بيضاء هو علامة على اهتمامك بها، إلى جانب كون ذلك يمنحك ابتسامة ساحرة وثقة بالنفس.

في كثير من الأحيان يصعب علينا تبييض أسنانا لدى مختص لارتفاع التكاليف ، أو لضيق الوقت ولكن ماهو البديل في هذه الحالة؟!.

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تعرف على أفضل خلطة طبيعية في المنزل لتبييض الأسنان وتلميعها في دقيقتين فقط

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إليك خلطة سحرية وسريعة يمكن إعدادها في المنزل ومن مكونات بسيطة متوفرة لديك لتبييض الأسنان خلال دقيقتين وهي كالتالي:

كل ماتحتاجه هو ملعقة واحدة من عصير الليمون ونصف ملعقة تقريباً من البيكنغ صودا واخلطيهما معاً.

بواسطة قطنة ادهني اسنانك بالخليط واتركيه لمدة دقيقتين فقط حتى لاتضري بها فالخليط مفعوله قوي جداً. اغسلي فمك بالماء وشاهدي النتائج المذهلة.

المصدر: ليالينا