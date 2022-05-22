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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية ؛ يأكل الأمريكيون في المتوسط 3400 ملليجرام من الصوديوم , وهو عنصر كيميائي موجود في الملح , يوميًا (أكثر من 1000 ملليجرام من القيمة اليومية الموصى بها , أي ما يعادل ملعقة صغيرة واحدة). لقد خرج استهلاك الملح عن نطاق السيطرة , وتحول من طريقة لحفظ الطعام إلى سلعة رخيصة تُستخدم لتذوق وجباتنا الخفيفة المالحة المفضلة.

إنه غير مكلف لدرجة أنك ربما لا تفكر مرتين في سعر صندوق في المتجر (إلا إذا كنت تختار زجاجة من ملح الهيمالايا الوردي الغالي الثمن).

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ضع قليل من الملح في ركن المنزل وشاهد مالذي سيحدث بنفسك!.. النتيجة ستصدمك

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لم يكن الأمر كذلك دائمًا كان الملح موجودًا منذ آلاف السنين , وكان ذا قيمة عالية لدرجة أن الناس كانوا يتاجرون به بالأوقية للأونصة بالذهب. نشبت حروب من أجلها , وألهمت السوق السوداء النابضة بالحياة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا. حتى أن هناك طريقة قد يجلب لك الملح بها الحظ السعيد. إذن كيف أصبح مثل هذا المنتج القيّم هو المنتج الذي يتم إنتاجه بكميات كبيرة والذي نضيفه بشكل عشوائي إلى الطعام , قرصة واحدة في كل مرة؟ قد تفاجاً بمعرفة بعض هذه الحقائق الأقل شهرة حول التوابل المفضلة لدى الجميع , الملح.

قد يحتاج جسمك إلى الملح ليعمل , لكنه لا يحتاج إلى الكثير. يقدر 168110106 أجسامنا تحتاج فقط إلى 186 ملليجرام كل يوم - وهذا أقل مما يتناسب مع غشر ملعقة صغيرة. لسوء الحظ , فإن تناول مثل هذه الكمية الصغيرة من الصوديوم أمر شبه مستحيل لأن الملح موجود في كل شيء نأكله ونشربه تقريًا.

تقترح العديد من المنظمات الصحية الحد الأقصى اليومي من 1.5 إلى 2.3 جرام لمنع المشاكل الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم , لكننا نأكل أكثر من ذلك بكثير. تقدر كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد أن معظم الأمريكيين يستهلكون 3.4 جرام (أو 1.5 ملعقة صغيرة) من الصوديوم يوميًا. إذا كنت في هذه المجموعة , فهذا يعني أنك تتناول الملح 18 مرة أكثر مما يحتاجه جسمك ليعمل!.

تمليح زوايا منزلك قد يجلب لك الحظ والسلام.

تمليح زوايا منزلك قد يجلب لك الحظ والسلام والازدهار عبر التاريخ , لعب الملح دوزًا في العديد من

الأديان لتطهير الأشياء أو صد الشر. في التقاليد البوذية , يستخدم الملح لصد الأرواح الشريرة , ومن المعروف أنها ترمي الملح على أكتافهم بعد الجنازات للتأكد من أن الأرواح الشريرة لا تتبعهم إلى المنزل.

استخدمت ديانة الشنتو أيضًا الملح لتنقية منطقة ما ؛ ولهذا السبب يتم إلقاء الملح في وسط الحلبة قبل مباريات مصارعة السومو: لإزالة الأرواح الحاقدة.

هل تريد استخدام الملح لتنقية منزلك؟ وفقًا لHILTHDILGEST فإن سكب الملح في زوايا منزلك سيجلب لك الحظ السعيد والسلام والازدهار.

يقترحون القيام بطقوس ملح سهلة تتضمن الوقوف فى منتصف غرفتك , والتقاط حفنة من الملح , ورشها في زوايا الغرفة متحركا في اتجاه عقارب الساعة. يؤدى ذلك إلى التخلص من الطاقة السلبية وتنقية منزلك وحمايته. إنه يستحق المحاولة , أليس كذلك؟ .

المصدر:HILTHDILGEST

ترجمة خاصة: موقع اليوم التاسع