نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عريس تفاجأ بحضور حماته ليلة الدخلة إلى غرفة نومه وقيامها بطلب غريب.. وحينما رفض رغبتها أمام ابنتها كانت النهاية صادمة! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تسببت سيدة في مشكلة كبيرة لابنتها العروس، حيث تدخلت بشكل مستمر في كل التحضيرات التي تقوم بها ابنتها مما عكر صفو العروس، وعلى الرغم من عقد القران قبل حفل الزفاف إلا أن هذه السيدة كان لها شرط غريب صدم ابنتها وزوجها.

ذكرت العروس البالغة من العمر 26 عامًا أن والدتها تسببت في انفصالها عن زوجها في ليلة الزفاف بعد أن حضرت إلى زوجها وطلبت منه أن ينقلوا محل إقامتهم و أن يسكنوا في منزل قريب منها، وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

الماء الساخن على الريق .. فوائد مذهلة لإنقاص الوزن وللمفاصل والجهاز الهضمي وحرق الدهون ’’طريقة الإستخدام’’

عريس تفاجأ بحضور حماته ليلة الدخلة إلى غرفة نومه وقيامها بطلب غريب.. وحينما رفض رغبتها أمام ابنتها كانت النهاية صادمة!

مشروب القرنفل يُنشط عمل البنكرياس ويحفز إفراز الأنسولين ويخفض سكر الدم المفاجئ ويقضي على الكولسترول الضار بالجسم (طريقة التحضير)

هل يتحول "جدري القرود" إلى جائحة مثل كورونا؟.. شاهد: دكتور سعودي يحسم الجدل

5 مأكولات تعوض الانسولين وتخفض نسبة السكر في الدم بسرعة حيرت الأطباء

أم العروس تكتشف خلال حفل زفاف ابنها أن العروسة هي ابنتها المفقودة منذ 20 عاما!.. والمفاجأة أنها رفضت إلغاء الزواج بين الشقيقين!!(تفاصيل صادمة)

يأكله الملايين .. مكون غذائي يزيد من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية (تجنبه فورًا)

عادل إمام يودع سمير صبري بطريقته الخاصة.. شاهد

تسريب صور نادرة جدا للسندريلا سعاد حسني في زفافها وهي في قمة الأناقة و المفاجأة غير المتوقعة من هو العريس ؟ .. شاهد من يكون

اصطدام صخرة فضائية بكوكب الأرض خلال ساعات .. وتحذيرات من سيناريو مرعب .. ما القصة؟

دراسة حديثة تفجر مفاجأة : لهذه الأسباب تحب المرأة وضع وسادة بين فخذيها أثناء النوم؟

بدأت المشكلة الكبرى حينما رفض العريس طلب حماته والتنازل عن المنزل الذي سيعيش فيه لكي يستأجر واحدًا آخر خاصة وأن كل التفاصيل كانت حماته وعروسته على علم بها قبل الزواج بسنتين أي منذ الخطوبة تمامًا.

بمجرد أن انتهى حفل الزفاف بدأت والدة العروس خطتها، ومن هنا حدثت مشادة كلامية بين العريس وحماته وعندما طلب من عروسته الرحيل معه رفضت واشترطت أن يعتذر في البداية لوالدتها فرفض ذلك وغادر المكان وانقلب كل شيء رأسًا على عقب.

المصدر: موقع «ميرور» البريطاني ترجمة خاصة