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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يمتلك القرنفل أهمية كبيرة في الحفاظ على صحة الجسم، كما تتميز القرفة بأنها ذات فوائد صحية عديدة، لذلك يُنصح بمزج القرنفل مع القرفة، نتعرف في هذا المقال على فوائد القرنفل مع القرفه وطريقة تحضير هذا المشروب بالإضافة إلى أضرار شرب القرنفل مع القرفة.

مشروب القرنفل والقرفة للتخسيس

يُحافظ المشروب على مستوى الأنسولين بالدم مما يزيد من حرق السكريات التي تتسبب في زيادة دهون الجسم.

يُحسن من عمل الغدة الدرقية التي تعتبر مسئولة عن سرعة الحرق فتزيد من التفاعلات الكيميائية بين الخلايا والمخزون الدهني بالجسم.

يُخفض المشروب من سكر الدم المفاجئ خصوصًا بعد الوجبات الدسمة مثل الحلويات.

يُقلل من الدهون الثلاثية بحوالي 25% من كتلة الجسم كل شهرين.

يقضي هذا المشروب على الكولسترول الضار بالجسم.

يعمل المشروب على تطهير المعدة والأمعاء، مما يساعد في التخلص من الإسهال.

يُنشط من عمل البنكرياس، فتزيد نسبة إفراز الأنسولين.

يحتوي هذا المشروب على نسب من مضادات الأكسدة ذات المستوى العالي وبالتالي يحدث إذابة للدهون بشكل أسرع خاصة في منطقة الأرداف.

يُتاح إضافة بعض الأعشاب الأخرى إلى القرنفل والقرفة مثل الزنجبيل.

يمكنك الاستفادة من مشروب القرنفل والقرفة عن طريق وضع خمس حبات من القرنفل مع ملعقة من القرفة المطحون، ومن ثم صُبي فوق هذا الخليط الماء المغلي، ويُشرب كوب كبير من المشروب بشكل يومي على الريق من غير إضافة سكر.

طريقة عمل مشروب القرنفل مع القرفه

المقادير

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مشروب القرنفل يُنشط عمل البنكرياس ويحفز إفراز الأنسولين ويخفض سكر الدم المفاجئ ويقضي على الكولسترول الضار بالجسم (طريقة التحضير)

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ستة أكواب من الماء

أربعة ملاعق كبيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

ربع ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

قرفة صحيحة للتزيين.

ربغ ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المطحونة بحسب رغبتك.

خطوات التحضير

يجب أن تُذوّبي السكر في الماء، وبعدها ثومي بإضافة القرفة والقرنفل مع جوزة الطيب.

ضعي القدر على نار متوسطة، وعند بدء الغليان، يجب تخفيف درجة الحرارة، ويبقى القدر على النار لمدة خمس دقائق.

صفّي المشروب وقدميه دافئًا أو باردًا بحسب رغبتك.

زيّني المشروب بعيدان القرفة.

يمكنكِ أن تستبدلي الماء بعصير التفاح للحصول على مذاق أفضل، وعندها يُقدم المشروب ساخنًا.

أضرار القرنفل مع القرفه

قد يعاني بعض الأشخاص من الحساسية تجاه القرنفل مع القرفة، وقد تظهر أعراض الحساسية على شكل طفح جلدي حول الفم والشفاه، أو في المنطقة الملامسة للقرفة، أو قد ينتشر الطفح الجلدي في الجسم، كما قد يعاني البعض من تقرحات في الفم نتيجة للتحسس من مادة ألدهيد القرفة عند تناولها بكميات كبيرة.

قد يتسبب الإفراط في شرب القرنفل مع القرفة في تلف الكبد وزيادة فرصة الإصابة بالسرطان كما يؤدي إلى زيادة قرح الفم وانخفاض سكر الدم، لذلك يجب الحرص على شرب كمية معتدلة.