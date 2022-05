نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر 6 مشروبات بديلة عن القهوة وغنية بالكافيين! على موقعنا والان مع التفاصيل

تُعتبر #القهوة والنسكافيه من المشروبات التي

ترافق المرء خلال يومه. وتزداد كميتها بازدياد طول هذا النهار ومصاعبه والضغوطات الموجودة فيه. وبشكل عام، يحتسي الفرد هذه المشروبات الغنية ب#الكافيين في الفترة الصباحية نظراً لقدرتها في تزويد الجسم بالطاقة. ولكن ما لا تعرفه أنّ هذه المشروبات قد تكون نتائجها عكسية، وتُسبب تعبًا، وقد تؤدي كمية كبيرة منها إلى التوتر والأرق وتسارع نبضات القلب.

من هنا، قدمت إختصاصية التغذية جيانا الدسوقي بدائل المشروبات الغنية بالكافيين ومميزاتها.

أولاً: القهوة المنزوعة الكافيين

مقارنةً بالقهوة العادية، تحتوي القهوة المنزوعة الكافيين على ١٠ ميلليغرام بالكوب كحد أقصى. وتُعتبر من أفضل البدائل لهذه المشروبات بالمذاق عينه. كما أنها لا تعتبر مُدرّة للبول كالقهوة العادية. لذلك، يمكن تناولها من دون خوف من خسارة المياه من الجسم.

ثانياً: شاي الماتشا

يعتبر شاي الماتشا غني بمضادات الأكسدة، وقليل بالسعرات الحرارية، ويحسّن من الصحة النفسية. لكن، بما أن هذا المشروب غني بالكافيين، يُنصح تناوله باعتدال.

ثالثاً: الشاي الأخضر

يحتوي كوب من الشاي الأخضر على كمية كافيين أقل مقارنةً بالقهوة والنسكافيه. لذلك، يُمكن تناوله عوضاً عنها. بالإضافة إلى فوائد الشاي الأخضر العديدة، ومنها: خصائصه المضادة للأكسدة والحماية من أمراض القلب والشرايين.

رابعًا: الزنجبيل والليمون

يُمكن اعتماد شاي الزنجبيل بالليمون كمشروب يومي لفوائده العديدة، منها:

_ احتوائه على مضادات الأكسدة والالتهابات

_ تقليل من التوتر

_ تخفيف من أعراض الدورة الشهرية

_ تخفيف أعراض الرشح

_تقليل الغثيان عند النساء الحوامل

خامساً: شاي النعناع

لا يحتوي شاي النعناع على الكافيين. ويتميز عن غيره من المشروبات بتحسين عملية الهضم ومعالجة الصداع والغثيان والإسهال. كذلك، يعدّ غنيًا بمضادات الاكسدة ويخفف من آلام الدورة الشهرية.

سادساً: #المتة

تعدّ من المشروبات الساخنة التي يعتبرها العديد من الأشخاص كبديل للقهوة. فهي تُحفّز الجهاز العصبي المركزي وتُزيد من طاقة الجسم.

وعلى الرغم من أن القهوة تُعدّل المزاج للعديد من الأشخاص، إلا أن كمية الكافيين الموجودة داخلها ممكن أن تُسبّب العديد من المشاكل الصحيّة. لذلك يُمكن إدخال المشروبات المذكورة أعلاه، والتي تُعتبر بديلاً صحيًا عن القهوة لفوائدها العديدة إضافة إلى أنّها تزيد من الطاقة لديك.