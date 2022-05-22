7 أطعمة تحتوي على الملح الخفي تسبّب ارتفاع ضغط الدم!

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صنعاء - ميسرا اسماعيل -



يتمّ الحديث كثيراً عن ارتفاع ضغط الدم. لا أعراض واضحة يشعر بها المصاب. لكنّ مخاطره تزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب. ومن الطبيعي أنّ هناك عوامل تزيد من ارتفاعه، لاسيّما التوتّر وتناول الاطعمة غير الصحّية,وهناك بعض العوامل:

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أوّلاً: تجنّب البوتاسيوم

تساعد الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مع اتّباع نظام غذائيّ قليل الصوديوم في خفض ضغط الدم. إذ توصي جمعية القلب الأميركيّة بما يصل إلى 4700 ميليغرام من البوتاسيوم يوميًّا. ويمكن الحصول عليها من خلال تناول حصص من الفاكهة والخضار. كذلك، تشمل البطاطس والفول.

ثانياً: تناول الكثير من الأطعمة المصنّعة

إنّ الإكثار من تناول الأطعمة المصنّعة، يؤدّي تلقائيًا إلى مشكلة في ضبط ضغط الدم لديك. ويعود ذلك إلى احتوائها على الصوديوم والموادّ الحافظة.

ثالثاً: الأطعمة الجاهزة

لا يستطيع إحصاء الكمية الموجودة من الملح المضاف على الوجبات السريعة. وبالتالي، أنت معرّض أكثر من غيرك للإصابة بارتفاع ضغط الدم. من هنا، تـأتي توصية الانتباه جيّداً لنوعية الأطعمة المختارة من المطعم ومحاولة طلب الأطعمة الصحّية. إلى ذلك، خفّف من زيارتك أو طلبات الوجبات من الخارج.

معلومة: تحتوي شريحة بيتزا من مطعم البيتزا على ما يصل إلى يوم كامل من البدل الموصى به للصوديوم.

رابعاً: نسيان قراءة الحقائق الغذائيّة

هذه النصيحة هي من أكثر النصائح تكراراً عند الحديث عن شراء الأطعمة من المتجر. لذا، اقرأ دائمًا الحقائق الغذائيّة الموجودة على المعلّبات. فعلى سبيل المثال: ملعقة كبيرة من المارينارا تحتوي على 500 ميلغرام من الصوديوم مقارنة بعلامة تجارية أخرى تحتوي على 1000 ميلغرام للحصّة نفسها. كذلك، اقرأ قائمة المكوّنات ولاحظ إذا كان الملح هو أحد المكوّنات الأولى أو آخرها مما يشير إلى مقدار الصوديوم في المنتج مقارنة بالمكوّنات الأخرى.

خامسًا: شرب الكثير من الكحول

يمكن أن يؤدّي الإفراط في تناول الكحول إلى مجموعة متنوّعة من المشكلات منها: ضغط الدم. لذا، إذا كنت تستهلك كحولًا أكثر من الكميّة الموصى بها بمرور الوقت، فقد يرتفع ضغط دمك الطبيعيّ. وتعدّ الكميّة الموصى بها مشروباً واحداً يوميًا للنساء واثنين للرجال. ومع ذلك، يفضّل تناول مشروب أقلّ من ذلك إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم. هذا ويؤثّر الكحول سلبًا على أدوية ضغط الدم ممّا يجعل هذا المرض أكثر صعوبة.

سادساً: الإكثار من تناول الطعام المقليّ

إنّ الأطعمة المقليّة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بارتفاع ضغط الدم. وذلك يعود إلى أنّها تحتوي على دهون مشبّعة ومتحوّلة، ما يؤدّي إلى زيادة في الوزن. وبالتالي، ارتفاع ضغط الدم وحدوث مشاكل في القلب والكلى. إلى جانب ذلك، لا ترتبط الأطعمة المقلية فقط بالدهون على قدر احتوائها على نسبة كبيرة من الصوديوم أيضًا.

سابعاً: الإفراط في تناول الطعام

لا يرتبط الإفراط في تناول الطعام مباشرةً بارتفاع ضغط الدم. لكنّ الملح المتناول في كميّة هذه المأكولات تؤثّر على مستويات الضغط الطبيعية. إذ يعدّ المساهم الرئيسيّ في أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

وبالتالي، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، تجنّب تناول الأطعمة التي تحتوي على كمّية عالية من الملح في نظامك الغذائيّ.