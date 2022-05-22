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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تحدث الدكتور سعود الشهري، طبيب الأسرة، عن حقيقة اجتياح "جدري القرود" للعالم، وهل يكون أشنع من فيروس كورونا.

وقال الشهري، في مقطع فيديو عبر تويتر: "هذا الجدري معروف منذ أكثر من 50 سنة، وهذا المرض يكون انتقاله من الحيوانات إلى الحيوانات مثل الجرذان والقرود وغيرها".

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هل يتحول "جدري القرود" إلى جائحة مثل كورونا؟.. شاهد: دكتور سعودي يحسم الجدل

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وأضاف: "انتقاله أصعب من الحيوان إلى الإنسان، لأنه ينتقل عبر سوائل هذا الحيوان، أو عبر التغذية على لحومها".

وتابع: "هذا النوع من الأمراض نادر علميًا، والوفيات بسبب هذا المرض نادرة لا تذكر، من 0 إلى 1%، وله لقاحات مطورة وموجودة من زمان، وتعطي وقاية في حالة احتجنا إليها".

وأكمل: "إذا حدث هذا المرض فأدويته معروفة، ويستخدم لمضادات فيروسات، فاللقاحات التي كنا نأخذها ونحن صغار، من ضمنها الجدري المائي، وله دور واضح في حمايتنا من جدري القرود".

وعن ما يقال حول أنه سوف يتحول لجائحة مثل كورونا ويتفشى في كل مكان، أجاب الشهري: "لن يحدث، لأنه ليس به الأشياء المؤهلة لذلك أبدًا".

وأشار طبيب الأسرة إلى أن الإصابة بهذا المرض تأخذ من أسبوعين إلى أربعة ثم يحل نفسه.

واختتم حديثه: "أوصيكم بعدم أكل لحوم الحيوانات المصابة مثل الكلب، القرد، الجرذان وعدم الاحتكاك بها، بالإضافة إلى الابتعاد عن سماع الأخبار السيئة".