نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر يأكله الملايين .. مكون غذائي يزيد من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية (تجنبه فورًا) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تحدث السكتات الدماغية عندما ينقطع إمداد الدماغ بالدم. إذا لم يتم علاجها بسرعة وفعالية فإنها يمكن أن تكون قاتلة. بسبب الدمار الذي يمكن أن تسببه ، من الضروري أن يبذل الناس كل ما في وسعهم لتقليل مخاطرهم.

كل عام يعاني حوالي 100000 شخص من سكتة دماغية. حوالي ثلث هذه السكتات الدماغية ستكون قاتلة. هذا هو 33000 شخص يفقدون أحباءهم وصديقهم. ومع ذلك ، هناك طرق يمكن للناس من خلالها تقليل مخاطر تعرضهم لهذا الحدث القلبي الوعائي.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

5 مأكولات تعوض الانسولين وتخفض نسبة السكر في الدم بسرعة حيرت الأطباء

أم العروس تكتشف خلال حفل زفاف ابنها أن العروسة هي ابنتها المفقودة منذ 20 عاما!.. والمفاجأة أنها رفضت إلغاء الزواج بين الشقيقين!!(تفاصيل صادمة)

يأكله الملايين .. مكون غذائي يزيد من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية (تجنبه فورًا)

عادل إمام يودع سمير صبري بطريقته الخاصة.. شاهد

تسريب صور نادرة جدا للسندريلا سعاد حسني في زفافها وهي في قمة الأناقة و المفاجأة غير المتوقعة من هو العريس ؟ .. شاهد من يكون

اصطدام صخرة فضائية بكوكب الأرض خلال ساعات .. وتحذيرات من سيناريو مرعب .. ما القصة؟

دراسة حديثة تفجر مفاجأة : لهذه الأسباب تحب المرأة وضع وسادة بين فخذيها أثناء النوم؟

علامة في اليد يتجاهلها كثير من الناس وهي مؤشر خطير على نقص فيتامين B12 الهام للجسم

7 أطعمة تحفز إنتاج الأنسولين وتضبط نسبة السكر في الدم بشكل أذهل الأطباء .. تعرف عليها ولا تتجاهلها

شاب مراهق يتزوج امرأة مسنة وفي ليلة الدخلة كانت النهاية صادمة!

زوجة بريطانية تستضيف لاجئة أوكرانية حسناء في منزلها.. وبعد مرور 10 أيام كانت المفاجأة - صور

هذه الأطعمة تساعد الطلاب على التركيز أثناء الدراسة للامتحانات

عشبة إذا وضعتها في كوب شاي وتناولته قبل النوم فإنها تعالج الأرق وتخلصك من الاضطرابات والتوتر وتمنع توقف التنفس أثناء النوم

ضع قطعة من البصل في جواربك قبل النوم وشاهد النتيجة المذهلة بنفسك.. 4 فوائد يبحث عنها الكثير من الناس!

فاكهة معروفة تضبط مستويات السكر في الدم وتمنع اختلالات الجلوكوز وتحسن حساسية الأنسولين

طالبة في السعودية شعرت بألم شديد في بطنها .. وعندما ذهبت إلى المستشفى أصيب الأطباء بصدمة ؟

ما العلاقة بين انخفاض مستويات فيتامين B12 وهذا المرض الذي يعاني منه الكثير من الشباب وكبار السن؟

ضع ملعقة من الملح على الفازلين وتمتع بإستخدامات ضرورية منها تأخير الشيخوخة وفوائد أخرى لم تخطر على البال

الجوازات السعودية تعلن حظر السفر إلى 16 دولة وتكشف عن السبب (الأسماء)

رأى عروسته في شهر العسل ( تحّلق ذقنها ) فلما اقترب منها ووضع يده فوق كتفها كانت المفاجأة !؟

أكثرها فعالية هما اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام.

أحد العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها في السابق هو التحكم في تناول الملح.

يعد الاستهلاك العالي للملح أحد عوامل الخطر الرئيسية لارتفاع ضغط الدم ، وهو السبب الرئيسي للسكتة الدماغية.

تقول Charity Stroke UK: "الكثير من الملح الذي نتناوله" مخفي "في الأطعمة المصنعة مثل الوجبات الجاهزة ، ورقائق البطاطس ، والمكسرات ، والكعك ، والبسكويت ، واللحوم المصنعة.".

توصي Stroke UK الفرد بما يلي: "تجنب إضافة الملح إلى الطعام عند الطهي أو على المائدة. جرب استخدام الزنجبيل الطازج وعصير الليمون والفلفل الحار أو الأعشاب المجففة والتوابل لإضفاء نكهة على الطعام بدلاً من ذلك ".

ويضيف: "بعض الناس يستخدمون منتجات منخفضة الصوديوم لمساعدتهم على تقليل الملح.

"تأكد من مراجعة طبيبك أو الصيدلي قبل استخدامها ، لأنها ليست مناسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى والذين يستخدمون الأدوية التي تؤثر على مستويات البوتاسيوم لديك."

تشمل عوامل الخطر الأخرى للسكتة الدماغية عادات نمط الحياة مثل التدخين والشرب.

على الرغم من التوجيهات المقبولة على نطاق واسع بأن تناول الملح يجب أن يبقى عند الحد الأدنى ، تحاول دولة واحدة رفع مستواها في محاولة لمكافحة COVID-19.

على عكس معظم الدول ، تتخذ كوريا الشمالية نهجًا غير معتاد في مكافحة الفيروس.

بينما تستخدم معظم الدول اللقاحات والعلاجات المضادة للفيروسات ، توصي كوريا الشمالية بالغرغرة بالمياه المالحة.

وبحسب ما ورد تم إرسال ألف طن من الملح إلى بيونغ يانغ لتشكيل جزء من "محلول مطهر" وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية.

بالإضافة إلى الغرغرة بالمياه المالحة ، أوصت الدولة أيضًا بعلاجات بديلة لعلاج كوفيد ، مثل شرب شاي الأعشاب وتناول جرعة من الإيبوبروفين.

على الرغم من بعض الدراسات التي تشير إلى أن الغرغرة بالماء المالح يمكن أن تساعد في مكافحة فيروس نزلات البرد ، لا يوجد دليل يشير إلى أنه يمكن استخدامه للوقاية من COVID-19 أو علاجه.

كوريا الشمالية لديها نظام صحي أضعف بكثير من غيرها وليس لديها نفس الموارد لمكافحة الفيروس.

في الأشهر الأخيرة ، رفضت عروض المساعدة من الصين وكوريا الجنوبية ، وكلاهما عرض جرعات من اللقاحات.

وفي الوقت نفسه ، بينما تواصل كوريا الشمالية معركتها ضد COVID-19 ، تتعامل المملكة المتحدة مع تفشي مرض جدري القرود ، وهو مرض معد ينشأ في إفريقيا.

حتى الآن ، تم الإبلاغ عن 20 حالة إصابة بجدري القرود في المملكة المتحدة.

على الرغم من ارتفاع عدد الحالات عن المعدل الطبيعي ، فقد طمأن خبراء الصحة الجمهور بأن خطر الإصابة بالفيروس منخفض.

وقد طُلب من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بجدرى القرود عزل أنفسهم.

المصدر: اكسبريس