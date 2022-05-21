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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يلعب فيتامين ب 12 وفيتامينات ب الأخرى دورًا في إنتاج المواد الكيميائية في الدماغ التي تؤثر على الحالة المزاجية ووظائف الدماغ الأخرى. قد يرتبط انخفاض مستويات B-12 وفيتامينات B الأخرى مثل فيتامين B-6 وحمض الفوليك بالاكتئاب.

يمكن أن ينتج انخفاض مستويات فيتامين عن اتباع نظام غذائي سيء أو عدم القدرة على امتصاص الفيتامينات التي تتناولها. قد يواجه كبار السن والنباتيون والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الداء البطني أو مرض كرون صعوبة في الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12. يحدث نقص فيتامين ب 12 في بعض الأحيان لأسباب غير معروفة. قد يطلب طبيبك إجراء فحص دم للتحقق من مستويات فيتامين ب 12 أو فيتامينات أخرى في حالة الاشتباه في وجود نقص.

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ما العلاقة بين انخفاض مستويات فيتامين B12 وهذا المرض الذي يعاني منه الكثير من الشباب وكبار السن؟

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إذا كنت تعاني من نقص فيتامين ب 12 ، فقد يساعد تناول مكمل يومي يحتوي على فيتامين ب 12 جسمك في الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها. لكن نتائج الدراسة كانت مختلطة ومشكوك فيها حول ما إذا كانت مكملات فيتامين ب 12 يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب. نظرًا لأن B-12 ومكملات الفيتامينات الأخرى يمكن أن تتفاعل مع بعض الأدوية ، خاصة في الجرعات العالية ، تحدث إلى طبيبك قبل تناول مكمل فيتامين.

أفضل طريقة للتأكد من حصولك على ما يكفي من فيتامين B-12 والفيتامينات الأخرى هي اتباع نظام غذائي صحي يتضمن مصادر العناصر الغذائية الأساسية. فيتامين ب 12 وفير في المنتجات الحيوانية مثل الأسماك واللحوم الخالية من الدهون والدواجن والبيض والحليب قليل الدسم وخالي من الدهون. تعتبر حبوب الإفطار المدعمة أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامينات B-12 وفيتامينات ب الأخرى.

ضع في اعتبارك أن دور فيتامينات ب في الاكتئاب غير واضح وهناك حاجة إلى مزيد من البحث. ولا يمكن لأي مكمل أن يحل محل علاجات الاكتئاب المثبتة مثل مضادات الاكتئاب والاستشارات النفسية.

المصدر: اكسبريس