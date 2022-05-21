احذر من التهاب المفاصل الفقاري الناجم عن أوجاع الظهر!

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - من منّا لا يُعاني من ألم في الظهر أو أوجاع في فقرات العمود الفقري؟ ظاهرةٌ مرضيّة باتت تنتشر أكثر فأكثر في العالم.

أنّ 10% من سكّان العالم يعانون من آلام في الظهر بشكل يوميّ. من هنا، بات التطرق إلى هذه المشكلة الصحيّة ضرورياً، خاصّةً أنّ هذه الأوجاع قد تشير إلى أمراض أخرى.

أولاً: تفاقم أوجاع الظهر

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الصدمات، والوضعيّات السيّئة عند الجلوس، والحركات المتكرّرة، والنوم بطريقة سيّئة، وقلّة ممارسة التمارين البدنيّة، جميعها تُعدّ أسباباً لحدوث آلام في الظهر بشكل يوميّ. لذا، تمّ إطلاق حملة في المجتمع الفرنسيّ، تحت عنوان "وجع الظهر الوحشيّ"، بالتعاون بين شركة Novartis و AFLA، وهي الجمعيّة الفرنسيّة التي تدعم المصابين بالأمراض المفصليّة.

وقد يدلّ هذا الألم على التهاب المفاصل الفقاريّ المحوريّ، وهو مرض التهابيّ، يتمّ تشخيصه بشكل متأخّر

ثانياً: الألم الناجم عن التهاب المفاصل الفقاري المحوري

ينتمي التهاب المفاصل الفقاري المحوري إلى عائلة الروماتيزم الالتهابيّ المزمن. ويتجلّى في المتوسط حول سنّ الـ26 عامًا مع ألم شديد في الظهر والأرداف. بالإضافة إلى الأضرار الجسديّة، يؤثّر هذا المرض أيضًا على الحياة اليوميّة، بما في ذلك: العمل والحياة الاجتماعية والنشاط البدنيّ.

وتتفاقم المشكلة عند تأخّر التشخيص، وبالتالي، يزيد احتمال تفاقم الأمراض، ممّا يؤثّر بشكل أكبر على حياة المرضى.

ثالثاً: هذه أولى علامات التهاب المفاصل الفقاري المحوري

يُمكن لبعض العلامات أن تُثير الشّكّ بشأن الإصابة بهذا الالتهاب، مثل آلام الظهر التي تستمرّ لأكثر من 3 أو 4 أشهر، أو الاستيقاظ الليليّ، أو حتى تصلّب الصباح الذي يُمكن أن يستمرّ لأكثر من 30 دقيقة. لذا، من المهمّ معرفة أن هذا مرض نشط، ممّا يعني أنه يمكن أن يظهر من خلال نوبات مؤلمة تليها مراحل من دون أيّ أعراض.

ومن أجل الحصول على معلومات إضافيّة لتقييم وضعك الصحيّ، يمكنك معرفة المعلومات الأساسيّة عن طبيعة هذا الألم من خلال استبيان إلكترونيّ، يقوم به موقع "maldedosmonstrueux.fr". وبناءً على النتائج، يُمكنك استشارة الطبيب للتشخيص المبكر حوله.

رابعاً: لماذا أطلقت هذه الحملة في فرنسا حول التهاب المفاصل الفقاري المحوري؟

برأي رئيسة قسم المناعة في شركة Novartis الفرنسية، كريستين بيليت، تُساهم هذه الحملة في رفع التوعية حول التهاب المفاصل الفقاري المحوري. وبالتالي، وضع المريض على المسار الصحيّ الجيّد وتحسين نوعيّة حياته عن طريق توفير رعاية طبيّة.