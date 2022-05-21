عريس سعودي يعيد العروس لأهلها ويمهلهم 20 يوماً !.. والسبب صادم للجميع!.. لن تصدق ماذا اكتشف!

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أغرب قبيلة في العالم .. الرجال والنساء‘‘عريانين تمامًا’’ وهذا ما يفعلونه بالفتيات المراهقات عند البلوغ .. وما يحدث عند الزواج لا يتخيله عقل (شاهد). عريس يجبر عروسه الصغيرة على فعل صادم ليلة الزفاف.. النهاية كانت مؤلمة والفحص الطبي كشف ما لم يكن بالحسبان!

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