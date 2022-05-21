نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مشروب سحري يعوض نقص فيتامين ( د ) الضروري لجسمك ويمنع تساقط والشعر والعظام وآلام العضلات لديك على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - قد تكون معرضًا لخطر الإصابة بنقص فيتامين (د) خلال فصل الشتاء. ومع ذلك ، هناك بعض التغييرات الغذائية التي يمكن أن تزيد من تناولك ، بما في ذلك مشروب واحد للإفطار.

فيتامين د عنصر غذائي أساسي وحيوي لقوة العظام ، بالإضافة إلى زيادة مستويات السيروتونين. ومع ذلك ، في أشهر الشتاء ، قد يكون من الصعب الحصول على هذا الفيتامين الطبيعي ، بسبب نقص ضوء الشمس.

أخبر الدكتور روس بيري جي بي والمدير الطبي لشركة كوزميديكس المملكة المتحدة Express.co.uk: "المصدر الرئيسي لفيتامين (د) هو الشمس. لقد تم ربط نقص فيتامين (د) بنقص الطاقة والإرهاق ، لذلك من الطبيعي أن تحصل على جرعتك اليومية من خلال التعرض الطبيعي للشمس ، سيعزز مستويات الطاقة.

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"نحصل على معظم فيتامين (د) من التعرض لأشعة الشمس من أواخر مارس وأوائل أبريل وحتى نهاية سبتمبر مع التعرض البسيط للذراعين والساقين مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

"ومع ذلك ، في فصل الشتاء ، لا يحتوي ضوء الشمس في المملكة المتحدة على ما يكفي من الأشعة فوق البنفسجية من أجل بشرتنا لتكون قادرة على إنتاج ما يكفي من فيتامين د."

يمكن أن يسبب نقص فيتامين د بعض الآثار الصحية على المدى الطويل.

في الواقع ، وفقًا لبيفرلي ريتشاردز ، أخصائية التغذية في Optibac Probiotics ، فإن نقص فيتامين D "شائع جدًا".

وقالت لـ Express.co.uk: "تشير التقديرات إلى أن حوالي مليار شخص في جميع أنحاء العالم لا يحصلون على ما يكفي من هذا الفيتامين."

وأضافت السيدة ريتشاردز: "فيتامين (د) ضروري لصحة العضلات والعظام والمناعة ، وبالتالي فإن بعض أعراض نقص فيتامين (د) هي: انخفاض المناعة وبالتالي الإصابة بالمرض في كثير من الأحيان ، والتعب والإرهاق ، وآلام الظهر والعظام ، وسوء الحالة المزاجية ، والبطء. التئام الجروح وتساقط العظام والشعر وآلام العضلات ".

مع اقتراب أشهر الشتاء بسرعة ، سيكون هناك نقص في أشعة الشمس الذهبية في الصيف.

لحسن الحظ ، وفقًا للخبراء ، هناك بعض الطرق السهلة لدمج مصادر بديلة لفيتامين د في روتينك اليومي.

كيف تحصل على المزيد من فيتامين د في نظامك الغذائي خلال فصل الشتاء. واحدة من أفضل الطرق لزيادة تناول فيتامين د هي من خلال نظامك الغذائي.

على الرغم من أن الأسماك واللحوم الحمراء مصدران معروفان على نطاق واسع لفيتامين (د) ، يشير الخبراء إلى أن هناك بعض العناصر الأقل شهرة والتي يمكن أن تعزز مستويات العناصر الغذائية لديك.

في الواقع ، وفقًا لكلا الخبيرين ، يمكن القيام بذلك بكوب بسيط من عصير البرتقال في وجبة الإفطار.

ومع ذلك ، من المهم التأكد من تعزيز عصير البرتقال.

كوب واحد ، بحجم 237 مل تقريبًا ، من عصير البرتقال المدعم مع وجبة الإفطار يمكن أن يبدأ يومك بما يصل إلى 100 وحدة دولية من فيتامين د ، أو 12 في المائة من القيمة اليومية الموصى بها.

تحتوي الأطعمة والمشروبات المدعمة ، مثل عصير البرتقال ، على مغذيات إضافية مضافة إليها ، وقد تم تصميمها كطريقة سهلة للمساعدة في زيادة القيمة اليومية الموصى بها من الفيتامينات الحيوية.

قالت السيدة ريتشاردز: "يمكنك أيضًا العثور على مصادر جيدة في الأطعمة المدعمة ، مثل الخبز المدعم والحبوب وعصير البرتقال".

وأشار الدكتور بيري إلى أن بعض أنواع الزبادي مدعمة أيضًا لتشمل المزيد من فيتامين د.

وأضاف أن "الأسماك الزيتية مثل السلمون والسردين والرنجة والماكريل واللحوم الحمراء والكبد وصفار البيض" هي مصادر رائعة أخرى لفيتامين د الموجود بشكل طبيعي.

طرق بديلة لزيادة فيتامين د خلال فصل الشتاء. أوضح الدكتور بيري أن فيتامين (د) لا يجب أن يأتي دائمًا من الطعام.

بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون بشكل خاص إلى المغذيات ، فإنه يوصي بإضافة المكملات الغذائية إلى روتينك اليومي.

وأوضح: "يمكن لمكمل فيتامين د أن يساعد في تنظيم تدفق الأنسولين وتوازن نسبة السكر في الدم ، مما يسمح لدورات الهرمونات الطبيعية في الجسم بالعمل بشكل أكثر فعالية".

عند اختيار المكملات ، من المهم أن تفهم مقدار ما تتناوله.

قالت السيدة ريتشاردز: "تأكد من أن المكمل الخاص بك من D3 وليس D2 لأن هذا هو الشكل النشط بيولوجيًا لفيتامين D الذي تمتصه أجسامنا بسهولة أكبر.".