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صنعاء - ميسرا اسماعيل - إكتشاف فتاة الكابوس الجاثم فوق رأسها منذ فترة طويلة، حيث لجأت إلى طريقة غريبة وبعد أن عانت كثيراً من الألم الشديد الذي كانت تشعر به كل ليلة أثناء النوم، وعجزها عن معرفة الأسباب، قررت تلك السيدة أن تستخدم التقنية لمعرفة ما ينغص عليها نومها وينكد حياتها فقامت بتركيب كاميرات في غرفة نومها وتوصيلها بهاتفها.

وفقا لما ورد في صحيفة" ميرور" البريطانية، فإن سيدة بريطانية تهوى تربية الحيوانات وترعى قطة في منزلها، تعرضت لآلام في الرأس شديدة منذ فترة ولكنها توصلت في النهاية أنه لا يوجد حل سوى أن تراقب نفسها أثناء النوم لتفهم ما يحدث.

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فتاة مراهقة تتألم كثيراً أثناء النوم .. وعندما وضعت كاميرا مراقبة فوقها اكتشفت الصدمة

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تروي السيدة أنها كانت تنام وهي بحالة جيدة للغاية، ولكن تستيقظ على ألم شديد في الرأس وتؤكد أنها تسكن في المنزل بمفردها برفقة قطها فقط ولكن لم تتخيل أن القطة يمكن أن تتسبب في ذلك الألم.

صدمت السيدة بعد ان استيقظت ذات يوم وفحصت فيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة وتفاجأت بأن القطة التي ترعاها في المنزل تجلس فوق رأسها طيلة الليل وتقوم بخمش جلد رأسها بأظافرها.