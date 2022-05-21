نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عريس طبق وصية أمه ليلة الدخلة .. العروس دخلت في غيبوبة بعد 3 ساعات من الزفاف: "عملت زي ما قالت لي أمي" (تفاصيل صادمة) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - دخلت عروس، لم يكمل على انتهاء حفل زفافها 3 ساعات، غرفة العناية المركزة، وضج المستشفى بعدد كبير من أهل عروس، الذين جاؤوا مفزوعين لمعرفة السبب.



وبعد إبلاغ النيابة، تحدث زوجها إلى رجال الشرطة عن ملابسات الحادث وقال: "بعد انتهاء حفل الزفاف فى إحدى قاعات الأفراح، ذهبت أنا وزوجتى إلى المنزل وسط أجواء من الفرح والسعادة".

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

عشبة سحرية تخفض نسبة السكر وتعالج أمراض القلب والتهابات المفاصل وخشونة الركبة وتقوي الجسم وتحسن الانتباه والتركيز.. تعرف على العشبة المعجزة

عريس طبق وصية أمه ليلة الدخلة .. العروس دخلت في غيبوبة بعد 3 ساعات من الزفاف: "عملت زي ما قالت لي أمي" (تفاصيل صادمة)

الملكة نور تشعل تويتر بهذه التغريدة بعد قرار الملك عبدالله ضد ابنها الأمير حمزة

لن تترك الفازلين بعد الآن .. 8 فوائد سحرية ستجعلك تستخدمه كل ليلة في غرفة نومك ولن تستغني عنه أبداً

لماذا سميت أيام الأسبوع بالأسماء التي نعرفها اليوم ومن أطلقها؟؟.. سبب التسمية سيدهشك

يطلق زوجته وأم أولاده السعودية ويسافر ليتزوج بفتاة مغربية .. وبعد ليلة الدخلة يكتشف الصدمة التي جعلته يبكي بحرقة ؟

فقير يحصل على 360 ألف دولار من حكومة بلاده عن طريق الخطأ. وردة فعله جعلت الحكومة مصدومة!

مراهقة تركت هاتفها في المنزل والكاميرا مفتوحة .. وعندما عادت لأخذ جوالها شاهدت مالا يخطر على بال

هل صادفت أشخاص تعرفهم ونسيت أسماءهم؟؟.. تعرف على السر وراء ذلك

غرامة تصل لـ 2 مليون سعودي.. السلطات السعودية تفاجئ الجميع وتعلن عقوبات صارمة على من يرتكب هذه المخالفة من المواطنين والمقيمين

وداعًا للاصفرار.. اجعل أسنانك بيضاء كالثلج خلال دقائق باستعمال "النشا" في المنزل (طريقة الاستخدام الصحيحة)

لخسارة الوزن... احذروا هذه الأطعمة التي لديها مؤشر غلاسيمي مرتفع!

صدمة العمر .. عريس فتح جوال عروسته ليلة الدخلة وعندما شاهد ما داخله طلقها على الفور!.. ماذا حدث؟

الجديدة كليًا .. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 toyota fortuner مواصفاتها وسعرها في المملكة السعودية

فتاة عربية حسناء تخرج إلى الشوارع بحثا عن عريس : عايزة عريس وأقبل التعدد (شاهد)

وأضاف العريس: "كانت وصية أمى لى، أن أضرب زوجتى فى ليلة الدخلة، حتى تشعر بالخوف منى، وأن ترى العين الحمراء منذ البداية، وكان هدف أمى من ذلك ألا يتكرر السيناريو نفسه، الذى حدث مع إخوتى حيث سيطرت عليهم زوجاتهم بعد الزواج".

وتابع العريس: "كنت أصغر إخوتى ومطيعا لأمى التى لا أحب أن أغضبها يوما ما، وعندما طلبت منى أن أكون رجلا مع زوجتى فى ليلة الدخلة ،حتى لا تخالفنى بأى أمر، لم أتردد على الإطلاق".

واستكمل: " كانت أمى تهمس فى أذنى طوال ليلة الحفل، بأن لا أخذلها، كما فعل إخوتى من قبل، وفى تلك الليلة صفعت زوجتى ثلاث مرات على وجهها، لأثبت لها بأننى الرجل وصاحب الكلمة منذ اليوم الأول، لكنها لم تصمت وقامت بضربى وبدأت تشتمنى لتصرفى معها".

واستطرد: "فقمت بأخذ الثأر من عروسى، وتطورت المشكلة بيننا إلى مشادة كلامية عنيفة، مما جعلنى أحضر قطعة حديدية من المطبخ لأضربها بها، وبعد لحظات من ضربى المبرح لها، دخلت فى غيبوبة تامة، الأمر الذى جعلنى اتصل بوالدها ووالدتها".

جدير بالذكر أن والد العروس اتصل بالشرطة وقام بنقلها إلى أقرب مستشفى وعند الانتهاء من فحصها تبين أنها تعانى من كسر فى الجمجمة والحوض.