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صنعاء - ميسرا اسماعيل - منذ بداية خلق الكون وظهور كوكب الأرض ، والسنه تحسب 365يوم ، وتتوزع علي 12شهر ، وكل شهر فيه أربعة أسابيع ، والاسبوع يتكون من سبعة أيام " السبت والاحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة ، لكن من أين جاءت تسمية أيام الأسبوع بهذا الأسم ، وكيف توصل اليها سكان العالم مع العلم أن السنوات والأشهر تم تقسيمها بناء علي تقلبات الأرض والشمس والقمر

أجمع المؤرخون أن البابليين هم أول من قاموا بتقسيم الاسبوع الي سبعة أيام ، لاعتقادهم أنه يماثل أطوار القمر التي تستمر سبعة أيام ويكون مماثلا لعدد الاجرام السماوية والتي عرفت بالشمس وعطارد والقمر والزهرة ، والمشتري والمريخ وزحل .

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لماذا سميت أيام الأسبوع بالأسماء التي نعرفها اليوم ومن أطلقها؟؟.. سبب التسمية سيدهشك

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يذكر أن ، أن أيام الأسبوع عند العرب القدماء، كانت تبدأ بيوم الأحد، وهنا نعرض أسماء أيام الأسبوع السبعة عن العرب القدماء، وسبب تسميتها فى ذلك الوقت :

يوم الأحد: الأول

كان يوم الأحد عند أجدادنا من العرب القدماء يُسمى "الأول"، وذلك لأنه يفتتح أيام الأسبوع، ويُعد أول هذه الأيام، ومنه يبدأ العد فى هذه الأيام حتى آخرها.

يوم الاثنين: الأهون أو الأوهد

أما يوم الاثنين، وهو ثانى أيام الأسبوع، فقد كان العرب يطلقون عليه اسم "الأهون" أو "الأهود"، وذلك للدلالة على سهولة مرور هذا اليوم، ولأنه كان يُعتبر خفيفاً وسهلاً بالنسبة إلى باقى الأيام.

يوم الثلاثاء: الجُبار

يوم الثلاثاء، والذى يأتى فى منتصف أيام الأسبوع، كان يدعونه العرب بـ"الجبار"، وعن سبب تسميته بهذا الاسم، قيل لأنه "جبر فيه باقى أيام الأسبوع"، وذلك لانتصافه ترتيب الأيام، فكان كأنه حلقة الوصل بين بداية ونهاية أيام الأسبوع.

يوم الأربعاء: الدبار

ويوم الأربعاء، أو رابع أيام الأسبوع عند أجدادنا من العرب القدماء، فهو يوم "الدُبار"، وقد تم تسميته بذلك لأنه جاء بعد اليوم الذى تم من خلاله "جَبر" أيام الأسبوع، وقال العرب القدامى أنه "دَبُرَ ما جُبِرَ به العدد"، أى جاء بعده وتبعه، وكلمة "دبر" معناها ما تلا أو تبع أمر ما.

الخميس: المؤنس

ولأن اللغة العربية لم تكن مجرد طريقة للتواصل، كحال الكثير من اللغات الأخرى، وبأنها لغة شعر وأدب ومعنى عميق، أطلق العرب على يوم الخميس، أو خامس أيام الأسبوع اسم "المؤنس"، تعبيراً منهم بأنه اليوم الذى يأتى قبل نهاية الأسبوع، ووهو اليوم الذى يميل فيه الناس إلى الإستمتاع ببعض الملذات والفرح، فهو اليوم الذى "يؤنس" فيه الناس من تعب أيام العمل السابقة.

يوم الجمعة: عروبة

أما سادس أيام الأسبوع عند العرب، واليوم قبل الأخير، فقد كان يوم الجمعة، الذى أطلقوا عليه فى ذلك الوقت اسم "العروبة"، وهو مُشتق من كلمة "الإعراب" بمعنى "الإفصاح"، ويرى عدد من المؤرخين، أنه كان قد تم اشتقاق اسمه من كلمة "العرب"، وذلك تمجيداً واحتراماً لهذا اليوم، الذى لطالما كان يوماً له أهمية وقدسية كبيرة عند العرب.

يوم السبت: شيار

أما آخر أيام الأسبوع وسابعها، فهو يوم السبت، الذى كانوا يطلقون عليه اسم "شِيار"، أى بمعنى الشيء الذى تم أخذه من مكانه، وإظهاره فى مكان آخر السبت والاحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة ، لكن نتسأل من أين جاءت تسمية أيام الأسبوع بهذا الأسم ، وكيف توصل اليها سكان العالم مع العلم أن السنوات والأشهر تم تقسيمها بناءا علي تقلبات الأرض والشمس والقمر .