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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أشعلت فتاة سودانية في شارع عام بالخرطوم، مواقع التواصل الاجتماعي بعد رفعها لافتة تطلب فيها الزواج. وفقا لوسائل إعلام سودانية.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، صوراً لفتاة سودانية تظهر وهي تطلب الزواج عند إشارة مرورية وسط العاصمة الخرطوم.

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فتاة عربية حسناء تخرج إلى الشوارع بحثا عن عريس : عايزة عريس وأقبل التعدد (شاهد)

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وظهرت الفتاة وهي تضع كمامة سوداء على وجهها، في الشارع العام عند إحدى إشارات المرور بالعاصمة السودانية، وهي تلوح بلافتة كتبت عليها «عايزة عريس أرغب في الزواج أقبل التعدد» ووضعت رقم هاتفها.

وتباينت ردود فعل رواد مواقع التواصل التي أثارت جدلا واسعا بعد ظهورها بين رفض الفكرة ووصفها بغير المقبولة. ورأى آخرون أن فكرة الفتاة عادية وشجاعة، وتدل على سعي الفتاة لحفظ نفسها بالزواج.

وتباينت ردود الفعل حول ذلك مابين الرفض والقبول للخطوة التي يراها البعض أنها تقلل من حياء الفتاة السودانية، بينما لم يستغرب آخرون خطوة الفتاة، حيث وضعوها في إطار البحث عن الحلال وحفظ نفسها.

وقال الصحفي والناقد الفني المعروف أحمد دندنش ”لاتسخروا منها.. لاتهاجموها.. لاتتلاعبوا بمشاعرها هي لم تفعل شيئاً سوى أنها طلبت الحلال في زمن انتشار الحرام“.

وتابع دندش عبر صفحته على ”فيسبوك“، ”أرجوكم لاتخبروني إنها خالفت العادة والمألوف.. فكل مانعيشه الآن خارج ذلك الإطار.. حتى أخلاق المجتمع صارت خارج المألوف“.

وأضاف: ”هي بت أبوها.. حملت قماش السُترة.. في إنتظار من يخيطه لتتمكن من ارتداءه كثوب عِفه وقال عمل الخير لايقبل الرياء ولا يحتمل الاستهزاء. كُن رجلاً صاحب مبادئ ثابتة.. تماماً كما اختارت هي أن تكون إمرأة قوية حملت لافتة“.

وتعد هذه الحادثة هي الثانية من نوعها، ففي مارس/ آذار الماضي تداول ناشطون صورا وفيديوهات لفتاة في الشارع العام عند إحدى إشارات المرور في العاصمة الخرطوم وهي تحمل ورقة كتب عليها ”أريد أن أتزوج“، وترتدي عباءة سوداء ونقابا على وجهها يخفي ملامحها.

وذكرت وسائل إعلام محلية حينها، معلومات عن الفتاة، وقالت إنها مهندسة معمارية تحمل عدة شهادات، وإن هنالك عددا من الشباب طلبوا يدها للزواج.