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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعاني الأفراد من مشاكل متنوعة خلال يومهم، قد تتطلب مزيداً من التركيز لحلّها أو إنهائها. ولكنّ، تتعدد العوامل التي تؤدي إلى ضعف التركيز أو تشتته، ما ينعكس سلباً لناحية الإنتاجية.

من هنا، يقدم موقع "mindbygreen" بعض العوامل التي تؤدي إلى هذه المشكلة إضافة إلى حلول لها.

أولاً: ما الذي يسبب مشاكل في التركيز؟

وفقاً لعالم النفس السريري في مركز ساكس، جورج ساكس، إن مشكلات التركيز ناتجة من مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك الأفكار والمشاعر الغامرة والاختلافات الدماغية، التي تجعل من التركيز المطول أكثر صعوبة.

أما الأشياء الأساسية التي يمكن أن تؤثر في قدرتكم علي التركيز، تشمل: قلة النوم، والجوع، والعطش، وسوء إدارة الإجهاد، وحتى صحة الأمعاء دون المستوى الأمثل. كذلك، في العصر الرقمي، "يقضي البالغون أربع ساعات يومياً على هواتفهم، هذه الوسائل، مصممة لتحفيز الانتباه لفترات قصيرة، مما يجعلك تعتاد على التركيز لفترات قصيرة"، على حدّ قول ساكس.



ثانياً: كيف تحسنوا من التركيز لديكم؟

وعلى الرغم من وجود بعض مسببات التركيز، يقدم عالم النفس بعض الحلول طويلة المدى وقصيرة المدى التي يمكنكم تنفيذها، ومن أبرزها:

1- ناموا لساعات كافية

قال المؤلف الأكثر مبيعاً في "النيويورك تايمز"، يوهان هاري، في بودكاست "mindbodygreen" إن الطريقة الأولى لزيادة مدى انتباهكم هي النوم الجيد ولساعات كافية. وذلك لأن عملية النوم تساعد في غسيل الدماغ من كل النفايات الأيضية التي تتراكم خلال النهار. وعندما لا تحصلون على قسط كافٍ من النوم، فيؤدي ذلك إلى ضعف التركيز وقصر فترة الانتباه.

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إليكم تقنية بسيطة لعلاج ضعف التركيز ومنع تشتت الذهن خلال اليوم

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2- اهتموا بغذائكم

عند التطرق إلى الغذاء، يجب تناول وجبات غنية بالعناصر الغذائية. وتعتبر حمية البحر الأبيض المتوسط من أكثر الحميات الغذائية الجيدة. هذا ولا يجب التغافل عن شرب كميات وافرة من المياه من أجل إبقاء الجسم رطباً ما ينعكس على وظائف الجسم بشكل إيجابي.

ملاحظة: قد تشمل العلاجات الأخرى أخذ قيلولة قصيرة تعيد النشاط الى الجسم.

3- تناولوا المكملات الغذائية

في بعض الأوقات، يلجأ الأفراد إلى تناول المكملات الغذائية وفق احتياجات الجسم. وهنا، يجب التوضيح أنّه لا يجب تناول أي مكمل غذائي من دون استشارة الطبيب أو الخبير الغذائي لتحديد نقص الفيتامين لديكم. إلى ذلك، يجب الانتباه أنّه يمكن تعويض بعض النقص من طريق تناول أطعمة غنية بهذه الفيتامينات.

4- تحركوا

يعتبر أي نوع من الحركة بمثابة استراحة جيدة لعقلكم. وفي بعض الأحيان، قد تساعد هذه الحركة في استعادة توازن الجسم الجسدي والفكري، وبالتالي، زيادة الانتاجية.

وفي الوقت عينه، يساعد تحريك الجسم في دعم الذاكرة والوظيفة الإدراكية. إذ وجدت مراجعة لعام 2020 من موقع "Translational Sports Medicine" أن دقيقتين فقط من الحركة عالية الكثافة تعمل على تحسين التركيز لمدة ساعة واحدة.

5- تأملوا

يوصي الخبراء بعملية التأمل للمساعدة في التركيز. وتم التأكد من أنّ هذه العملية تقلل من الأحاديث الذهنية وتقوي كل من قدرات التركيز والانضباط لديكم.

6- أغلقوا هاتفكم

يؤدي تصفح وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الهاتف بكثرة إلى تشتيت الانتباه أكثر مما تعتقدون. في الواقع، تظهر الأبحاث أن هذا الاستخدام يتطلب 20 دقيقة للعودة إلى الانتباه مجدداً.

لذا، قوموا بوضع هواتفكم في وضع "الرجاء عدم الإزعاج" أو حتى وضع الطائرة"، وتأكدوا من أنه بعيد المنال، ولو لدقائق عدّة.

ثالثاً: ماذا عن تقنية "بومودورو"؟

تعدّ طريقة "بومودورو" من الطرق الأكثر استخداماً لاستعادة التركيز. إذ تقسم هذه الطريقة عملكم إلى قاعدة مدتها ثلاثين دقيقة من العمل، ومن ثم استراحة لمدة خمس دقائق. وأبلغ العديد من الأشخاص عن إنتاجية أفضل وقدرة على التركيز أكثر باتباع هذه الطريقة. ويمكنكم أيضاً استخدام تطبيقات مساعدة في هذا الموضوع.

بناءً إلى هذه المعلومات، يمكنكم اختيار الوسيلة المناسبة لحياتكم اليومية من أجل إدخالها كعادة جديدة لديكم.

