نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هذا ما يجب عليك معرفته حول الربو .. علاماته وأسبابه وعلاجه ومتى تستشير الطبيب على موقعنا والان مع التفاصيل



صنعاء - ميسرا اسماعيل - تحيط بالربو أفكار عديدة خاطئة ما يجعل التعامل مع الحالة غير مناسب في كثير من الأحيان ويؤدي إلى تدهورها. من هنا أهمية التعرف بشكل أفضل إلى الربو بمختلف تفاصيله للتعامل مع الحالة بشكل أفضل بإشراف الطبيب حسب ما نشر في Doctissimo.

ما هو الربو؟

الربو هو عبارة عن مرض مزمن يظهر غالباً من خلال نوبات وهي تنتج من التهاب في القصبات الهوائية. نتيجة الالتهاب والتقلصات العضلية يضيق قطر القصبات بحيث يمر الهواء فيها بصعوبة كبرى.



ما هي أعراض الربو؟

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

" لا يوجد له علاج".. "جدري القرود" يهدد العالم بعد رصد حالات للإصابة به في هذه الدول

هذا ما يجب عليك معرفته حول الربو .. علاماته وأسبابه وعلاجه ومتى تستشير الطبيب

العثور على جثة فنان مصري شهير في أحد فنادق القاهرة والكشف عن سببب الوفاة.. شاهد من يكون؟

مصر تستيقظ على مجزرة مروعة والمفاجأة بشأن الجاني والضحايا.. ماذا حصل؟

أغرب قبيلة في العالم.. نساؤها يسلبن العقول بجمالهن الخارق .. ولا يستحمون.. ومفاجأة بشأن ملابسهن .. هذا ما يفعلنه مع السياح عند زيارتهم (صور)

احذر وانتبه جيدًا.. 3 علامات على الوجه تدل على ارتفاع مستوى السكر في الدم لديك (اكتشفها الآن ولا تتردد)

عريس يصحو من النوم يوم "الصباحية" وعروسته ليست في جواره وغير موجودة في منزله.. وحينما اكتشف السر أصيب بنوبة قلبية قاتلة

القوة التي يبحث عنها جميع الرجال.. لن تصدق ما سيحدث لجسمك عند مضغ القرنفل على الريق يومياً!

لماذا يجب عليك وضع قطرات من " زيت الزيتون " على سرّتك؟؟.. أسباب مفاجئة لن تتخيلها ولن تخطر على بالك

أعشاب تعالج ضعف الأعصاب والعضلات نهائيا.. تناولها وعش قوي ومرتاح البال (طريقة الاستخدام الصحيحة)

سيدة أعمال سعودية في جدة تعرض مبلغ 5 ملايين ريال سعودي لمن يتزوج بها.. وتضع شرطا وحيداً.. ماهو ؟

شاهد ماذا قال ولي العهد السعودي لرئيس الهلال لحظة تسليمه جائزة المركز الثاني في بطولة كأس الملك؟

علامات في الساقين تشير إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار بالدم

أخصائية تغذية تكشف عن مشروب شائع يساعد على استرخاء العضلات والنوم العميق

ظهور هذه العلامات الأربع على فمك دليل قطعي على نقص فيتامين B12 الهام لجسمك.. لا تتجاهلها وتعرف عليها الآن

عريس يجبر عروسه الصغيرة على فعل صادم ليلة الزفاف.. النهاية كانت مؤلمة والفحص الطبي كشف ما لم يكن بالحسبان!

وداعًا لضعف الذاكرة.. 5 طرق بسيطة تعالج النسيان وتقوي ذاكرتك وتنهي المشكلة للأبد

أول مقابلة بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي بايدن .. مسؤول بارز يفجر مفاجأة

وضعت الأم كاميرا المراقبة سرية في غرفة ابنتها .. وحينما فتحت المشاهد كانت الصدمة! (فيديو)

- السعال ويكون جافاً عادة وينذر ببداية النوبة أو أنه يكون من مظاهرها الأساسية.

- صفير في الصدر: يعتبر أكثر أعراض الربو شيوعاً.

- ضيق النفس: يمكن أن يكون له أشكال متعددة أيضاً وإذا أتى بشكل ثقل في الصدر وضغط عليه فيبدو وكأنه ثمة انسداد في القفص الصدري، قد يعتقد البعض أن هذا الإحساس ناتج من ذبحة قلبية، خصوصاً بالنسبة لمن هم في سن متقدمة.

يمكن أن تظهر هذه الأعراض ليلاً أو لدى القيام بجهد وتفصل بين النوبات غالباً فترات تكون الحالة فيها أكثر هدوءاً.

وتبقى النوبة أكثر مظاهر الربو شيوعاً وتؤدي إلى صعوبة في تنشق الهواء وفي التنفس.

ما هي العوامل التي يمكن أن تسبب حصول نوبة ربو؟

يمكن أن تظهر الأعراض بأشكال متعددة: الجهد والتعرض للرطوبة والغبار ولقاح الأزهار والتدخين والتعرض للفيروسات التنفسية وتناول بعض الأطعمة وأدوية معينة والتلوث والتوتر من العوامل التي تساهم في حصول نوبات لدى مريض الربو عند التعرض لها.

ما هو سبب الربو؟

للإصابة بالربو جانب وراثي بحيث يزيد خطر الإصابة به في حال وجود حالات في العائلة. هذا فيما تساهم عوامل أخرى في المحيط في ظهور الحالة وحصول النوبات.

متى يجب استشارة طبيب؟

من الطبيعي أن تكون هناك حاجة إلى استشارة طبيب لدى حصول نوبة ربو، إنما أيضاً في حال ظهور أي من الأعراض المعروفة للحالة كالسعال والصفير في الصدر وضيق النفس. كما تزيد مخاطر الربو في حال ظهور هذه الأعراض مع وجود حالات ربو أو حساسية في العائلة أو في حال التعرض لحالات التهاب في القصبات الهوائية بشكل متكرر في الطفولة في الوقت نفسه.

على أي أساس تُشخص حالة الربو؟

في حال ظهور أعراض الربو، يبحث الطبيب في عوامل عديدة:

- وجود حالات ربو أو حساسية أو إكزيما في العائلة

- توافر عامل الرضاعة السابقة ومدتها

- وجود أعراض مرتبطة بالجهاز الهضمي عند وقف الإرضاع والبدء بإعطاء حليب البقر

- التعرض لالتهابات متكررة في الأنف والأذن والحنجرة بما تتطلب اللجوء إلى المضادات الحيوية

- مواجهة مشكلات تنفسية بشكل متكرر

- مواجهة نوبات لدى التعرض إلى مسببات الحساسية

- عدم فاعلية المضادات الحيوية

- تحسن الأعراض لدى تناول الأدوية من نوع corticoids

وفي الوقت نفسه مع الفحص العيادي، يجرى فحص التنفس لتشخيص الحالة بشكل دقيق ومدته 20 دقيقة.

ما هي علاجات الربو؟

يتوافر نوعان من العلاجات للربو:

- علاج النوبات الذي يساعد على السيطرة على الأعراض.

- علاج الحالة الذي يساعد على معالجة التهاب القصبات الهوائية ويُفترض تناولها يومياً.

هل يمكن التعافي من الربو؟

حتى اليوم لا يمكن التعافي تماماً من الربو، إنما يمكن السيطرة على الأعراض والحد منها. فعبر التقيد بالعلاج، يمكن لمريض الربو السيطرة على الحالة ليعيش حياة طبيعية. لكن نظراً لحساسية القصبات الهوائية من المفترض تجنب بعض العوامل منها التدخين.