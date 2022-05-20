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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تمكنت فتاة هندية، بعدما خططت للزواج من أحدهم، من خداع زوجها وسرقته في ثاني أيام الزفاف، وهربت بالذهب والأموال وممتلكات الزوج.

وفي تفاصيل ما حدث، بحسب ما أوردت صحيفة «تايمز أوف إنديا»، فإن الزوجة خرجت مع عريسها في ثاني أيام الزفاف لأحد البنوك، وخلال خروجهما من البنك قابلت إحدى صديقاتها وهربتا معاً على دراجة نارية. وتأتي تلك الحادثة بعد أن صرف الزوج أموالاً طائلة على حفل زفاف مهيب، قبل أن تهرب عروسه البالغة من العمر 23 عاماً، ومعها الذهب والمجوهرات وأموال الزوج.

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عريس يصحو من النوم يوم "الصباحية" وعروسته ليست في جواره وغير موجودة في منزله.. وحينما اكتشف السر أصيب بنوبة قلبية قاتلة

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هروب العروس بعد يوم من الزفاف أدى إلى إصابة الزوج بنوبة قلبية، دخل على إثرها المستشفى وظل يصارع الموت بسبب إصابته بجلطة، وفي التوقيت نفسه، سافر الثنائي، العروس وصديقتها، إلى محطة سكة حديد، واستأجرتا سيارة أجرة، وفي الطريق طلبتا من السائق شراء تذكرتي قطار إلى تشيناي، قبل زيارة صالة عرض المنسوجات.

وظل سائق السيارة الأجرة مع الثنائي وساعدهما على الهروب من دون معرفته أن الزوجة قد سرقت أموال وذهب عريسها، وبعد ذلك فر الثنائي من صالة العرض عبر طريق آخر، واستأجرتا سيارة أجرة أخرى إلى كتايام، ومن هناك استقلتا قطاراً إلى تشيناي. وظل الأقارب والشرطة يبحثون عن العروسة وصديقتها، حتى عثروا عليهما، بعد أيام عدة، في منزل بمقاطعة مادوراي، في الهند، وتحدثت العروس عن سبب هروبها للشرطة، وقالت: إنها قررت الزواج لجمع الذهب والمال لبدء حياتها المستقلة، وانفصلت صديقة العروس عن زوجها بعد 16 يوماً من زواجهما.