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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أوضحت دراسات علمية أن هناك 5 طرق فعالة لحماية وتقوية الذاكرة، والتخلص من حالة النسيان المتكرر عند الكثير من الأشخاص وذلك وفقًا لما نقلته «العربية».

وأشارت الدراسات التى نشرتها صحيفة «ديلى ميل» البريطانية إلى أن أولى هذه الطرق هى: تجنب الجلول لوقت طويل، حيث أثبتت الدراسة التى أجرتها جامعة كاليفورنيا، وشملت 35% من البالغين الأصحاء أن من يمضون معظم يومهم جالسين هم الأكثر عرضة للمعاناة من ترقق الفص الصدغى الإنسى، وهى منطقة فى الدماغ مهمة للذاكرة.

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وداعًا لضعف الذاكرة.. 5 طرق بسيطة تعالج النسيان وتقوي ذاكرتك وتنهي المشكلة للأبد

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ثانيًا: يؤثر النوم بشكل كبير على الذاكرة، حيث يؤثر الأرق بالسلب على الجهاز العصبى ويجعل الإنسان أقل تركيزًا.

ثالثًا: الابتعاد عن تناول الدهون بالنظام الغذائى، فالدهون والسكريات تؤثر سلبًا على الذاكرة.

رابعًا: تساعد ممارسة الرياضة، كالمشى والجرى والسباحة على تقوية الذاكرة.

خامسًا: تجنب القلق قد الإمكان، حيث أن القلق يؤثر بشكل كبير على قوة الذاكرة، ويؤدى إلى النسيان.