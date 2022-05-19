هكذا تؤثر وجبة غير صحية في الجسم!

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عندما يتناول الإنسان طعاماً غير صحي، يتأثر جسمه بنوعية المأكولات التي أدخلها إليه. وبالتالي، ينعكس ذلك على وظائف الأعضاء، وتحديداً عند اتباعه هذا النظام لفترة طويلة. وعند الحديث عن مضاعفات الطعام غير الصحي، لا ينحصر ذلك ضمن إطار زيادة الوزن فقط. إذ إنّ عملية اكتساب الكيلوغرامات جراء تناول أطعمة غير صحية لا تنطبق عند جميع الأفراد. بل الأخطر من هذا الضرر، هو الأذى الذي يلحق بالصحة من طريق ظهور أمراض متنوعة.

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إنطلاقاً من هنا، شرحت إختصاصية التغذية ماريال منصور أهمية اتباع نظام صحي لتفادي المشكلات الصحية الكثيرة. لذا، تطرقت إلى أضرار الغذاء غير الصحي على صحة الجسم.

ما هي أضرار الغذاء غير الصحي؟

لا يمكن حصر مخاطر الغذاء غير الصحي على جسم الإنسان، لكن لعلّ أبرز هذه المضاعفات تظهر من خلال الأمراض التالية:

أولاً: أمراض القلب والشرايين

تعتبر المأكولات الغنية بالدهون من الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات الدهون بالدم، وبخاصة نسبة الكولستيرول الضار LDL. إذ تؤدي إلى انسداد الشرايين من خلال تجمع كتل الدهون فيها. كما تؤثر في حركة القلب وطريقه عمله وخفقانه. وبالتالي، يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

ثانياً: أمراض في الغدد كالسكري والغدة الدرقية

تعد المأكولات الغنية بالدهون والسكريات أي تلك المصنّفة غير صحية، من المسببات الأساسية للخلل الهرموني في الجسم. ويذكر منها هرمون الأنسولين المسؤول عن إنخفاض مستوى السكر في الدم، الذي يؤدي مع الوقت إلى الإصابة بمرض السكري، أو خلل في إفرازات الغدة الدرقية ما يؤثر على الوزن.

ثالثاً: هشاشة العظام

تحتوي المأكولات غير الصحية على كمية عالية من الملح التي تجعل الجسم يفقد الكالسيوم. وبالتالي، يؤثر ذلك في نوعية العظام ويؤدي إلى هشاشتها. هذا وتحتوي المشروبات الغازية على الكافيين والفسفور الذي بدوره يؤدي إلى تدني نوعية العظام وهشاشتها أيضاً.

رابعاً: مشاكل في الجهاز الهضمي

في أكثر الأحيان، يفتقر الأكل غير الصحي للألياف، ويسبب مشاكل في المعدة مثل عسر الهضم أو الإمساك. إذ إنّ الألياف هي المصدر المهم لحماية الجهاز الهضمي وحسن عمله. كذلك، يمكن أن يسبب الأكل غير الصحي أمراض القولون والأمعاء ومشاكل في الإخراج والبواسير، وأحياناً يؤدي إلى ارتجاع في المعدة والحرقة.

خامساً: السرطان

تناول المأكولات الغنية بالدهون وبخاصة المقالي ما يؤدي إلى تأكسد خلايا الجسم وتكاثرها وتحويلها إلى خلايا خبيثة مما يسبب أمراضاً سرطانية متعددة.

سادساً: الإكتئاب

بعد تناول مأكولات ذات نوعية سيئة، يفرز الجسم هرمونات تؤثر في الحالة المزاجية. وبالتالي، يؤدي إلى جعل المزاج سيئ، الأمر الذي يسبب حالة إكتئاب.

أخيراً: النسيان والإنخفاض الكبير في مستوي التركيز

يصاب العديد من الأفراد بهذه المشاكل نتيجة تناول النوعية السيئة من الطعام وغير المغذية. إذ تحدث قلة تدفق الدم إلى الدماغ ما يؤدي إلى نقص في التركيز والإنتاجية في الدراسة والعمل، كما قد يسبب حالات نسيان.

بناءً إلى هذه الأضرار الناجمة عن المأكولات غير الصحية، ينصح باتباع نظام غذائي صحي ومتنوع يساعد في الحفاظ على الجسم وعلى أعضائه وخلاياه.