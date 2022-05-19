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احذر.. أطعمة ومشروبات عليك تجنبها في المطارات قبل الرحلات الجوية

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br /> كشف خبراء السفر والتغذية عن الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنب أكلها في المطارات قبل اللحاق بالرحلات الجوية.

ووفقاً لموقع جريدة "الصن" البريطانية فإن تناول الوجبات الخفيفة يُعد من الطقوس المهمة قبل الرحلة بالنسبة لكثيرين، إلا أنّ بعض الأطعمة قد تجعل المسافر يشعر بالسوء عند تناولها.

الوجبات المملحة

حذّر الخبراء من الأطعمة المالحة مثل البطاطا المقلية أو الوجبات الخفيفة المملحة قبل الرحلات الجوية، بخاصة أنها تجعل المسافرين يشعرون بالانتفاخ، الذي سيزداد فقط عند الطيران على ارتفاع 35 ألف قدم، حيث تتمدد الغازات داخل الجسم أثناء الرحلة بسبب انخفاض ضغط الهواء، وبالتالي ستنتفخ المعدة ويمكن أن يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة.

الزبادي

قد يختار الركاب في رحلات الصباح تناول الزبادي على الإفطار، ويمكن أن يكون مملوءاً بكثير من السكر، حيث أخبرت اختصاصية التغذية الأسترالية كارا لانداو أنه يجب تجنب تناول الزبادي وحتى عصائر الفاكهة بسبب السكر المضاف الذي قد يؤدي إلى اضطراب في الأمعاء، وبدلاً من ذلك اقترحت تناول زبادي يوناني من دون مواد تحلية صناعية أو سكريات مضافة.

سوشي

تنصح المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بعدم تناول السوشي بسبب خطر الإصابة بالتسمم الغذائي، حيث طالبوا بضرورة تجنب تناول الأسماك النيئة أو غير المطبوخة أو المحار أو الأطعمة التي تحتوي على المأكولات البحرية النيئة مثل الساشيمي وبعض السوشي والسيفيتشي.

يمكن أن يكون السوشي مملوءاً بالملح بخاصة إذا أضيفت إليه صلصة الصويا، ما يتسبب في الشعور بالانتفاخ واضطراب الأمعاء خلال الطيران.

قهوة

هناك أيضاً مشروبات يجب تجنبها في المطار، وهي أخبار سيئة للأشخاص الذين يحتاجون إلى الكافيين، حيث حذر خبراء من تناول القهوة أو غيرها من مشروبات الكافيين قبل الرحلة بخاصة أنها تتسبب في تكرار الذهاب إلى الحمام مع الجفاف، ما يسبب زيادة الحاجة إلى التبول، كما يمكن أن يسبب الكافيين الصداع والأرق وهو أمر غير محبب إذا كنت تحاول النوم أثناء الرحلة.

الكحوليات

تعد المشروبات الكحولية من الأشياء التي تسبب الجفاف، كونها قد تسبب ارتكاب الأخطاء من المسافرين في حالة الثمالة، إلى جانب الجفاف.

