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شاهد: تصميم يخت فاخر يشبه السكين بـ90 مليون دولار

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شفت شركة "سكاي ستيل" الإيطالية لليخوت، تصميم يخت فاخر يشبه السكين، إذ تبلغ كلفته 90 مليون دولار (70 مليون جنيه إسترليني).

ووفقاً لموقع جريدة "الديلي ميل" البريطانية فإن اليخت الجديد أطلق عليه اسم "Unique 71"، إذ يمنح التصميم الذي يشبه السكين ميزة لليخت تمكنه من اختراق مياه البحر بقوة خلال رحلاته.

وقال لوكاس كولومبو المؤسس المشارك لشركة "سكاي ستيل"، لـ"الديلي ميل"، إن اليخت الجديد يبلغ طوله 71 متراً (233 قدماً)، وأنه مصمم لتوفير الراحة للضيوف واختراق الهواء والكتل المائية أثناء الإبحار بسرعة عالية مثل الشفرة بفضل تصميمه الفريد، وهو ما كان سبباً في أن أحد الأسماء التي كانت مقترحة لليخت كان "الشفرة" قبل الاستقرار على اسم "Unique 71".

يحتوي اليخت على 6 حجرات للضيوف تتسع لما يصل إلى 12 شخصاً، بجانب 9 كبائن للطاقم الذي قد يصل إلى 18 موظفاً، كما أنه مكون 4 طوابق مع سطح تبلغ مساحته 85 متراً مربعاً (914 قدماً مربعة).

يضم اليخت منطقة لتناول الطعام على مستوى الماء في مؤخره، حيث كشف المصممون عن أن تلك المنطقة مناسبة تماماً لاستضافة "الأحداث المزدحمة"، كما يتميز اليخت بمهبط للطائرات العمودية وحوض سباحة في الهواء الطلق.

الهيكل العلوي والبدن مصنوعان من الألومنيوم ويمكن للسفينة الوصول إلى سرعة إبحار 30 عقدة (34 ميلاً في الساعة)، فيما يأتي الجزء الأمامي بتصميم فريد ويشتمل على العديد من الألواح الجانبية القابلة للفتح لضمان أفضل راحة ممكنة للركاب ومنع الصوت والاهتزازات.

