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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، تفاصيل اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الإماراتي الجديد وحاكم دبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن)، قال “زيلينسكي” إنه هاتف محمد بن زايد، وهنأه بتوليه منصب رئيس الدولة.

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ماذا طلب زيلينسكي من محمد بن زايد بعدما صار رئيسا للإمارات؟

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وكان ابن زايد تم اختياره رئيسا للإمارات من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، عقب وفاة الشيخ خليفة بن زايد، الرئيس السابق وشقيق محمد بن زايد، عقب صراع طويل مع المرض امتد لسنوات.

كما أوضح الرئيس الأوكراني الذي يواجه الغزو الروسي، أنه ناقش مع الرئيس الإماراتي إمكانية تزويد أوكرانيا بالوقود، وكذلك التهديدات الخاصة بالأمن الغذائي العالمي.

ودعا فلوديمير زيلينسكي، محمد بن زايد، كذلك للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب.

وتواجه أوكرانيا منذ فبراير الماضي غزوا من قبل جارتها روسيا، يقوده الرئيس فلاديمر بوتين بحجة مواجهة ما يزعم أنهم “النازيين الجدد” في أوكرانيا.

وفرض الغرب بقيادة أمريكا بسبب هذا الغزو، عقوبات كبيرة على روسيا وبوتين والدائرة المقربة منه.

وعلى عكس المتوقع صمدت المقاومة الأوكرانية في وجه الدب الروسي، ولم تتمكن روسيا إلى اليوم من السيطرة على أوكرانيا، بل وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وكانت تقارير قبل الغزو تحدثت عن أن أوكرانيا وعاصمتها كييف، ستسقط في يد بوتين خلال 48 ساعة إذا بدأ الغزو.

ويتضامن المجتمع الدولي حاليا مع أوكرانيا، وتمدها أمريكا والدول الأوروبية بالمال والسلاح والدعم المخابراتي، لمواجهة الغزو الروسي الغاشم.