نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر خطأ طبي حول ذكرا سعوديا لأنثى لمدة 20 عاما.. مأساة وقصة أغرب للخيال (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - سلطت قناة “الإخبارية” السعودية في تقرير لها، الضوء على معاناة شاب سعودي عاش كأنثى لمدة 20 عاما منذ ولادته، بسبب خطأ طبي.

وبحسب ما رصدت (وطن) وفي قصة أشبه ما تكون بالخيال عاش شاب سعودي حياته مع الإناث لـ20 عاما بسبب خطأ طبي أثناء ولادته.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

لا تخلط الليمون بهذا المشروب أبداً مهما حدث فالنتائج ستكون كارثية على صحتك!

خطأ طبي حول ذكرا سعوديا لأنثى لمدة 20 عاما.. مأساة وقصة أغرب للخيال (فيديو)

مشروب بسيط يغنيك عن الأنسولين ويعالج مرض السكري نهائيًا .. تناوله بعد الإفطار وعش مرتاح البال

عشبة سحرية لتنزيل ضغط الدم والتحكم في الجلوكوز الضار وإنقاص الوزن وتستخدم لعلاج السرطان.. تعرف على العشبة المعجزة

القرنفل تحت اللسان.. معجزة ربانية لحل مشاكل يعاني من الكثير من الرجال والنساء وعلاج كثير من الأمراض

3 علامات يظنها الناس عاديه ولا يدركون أنها دليل قاطع على ارتفاع متسويات السكر في الدم.. تعرف عليها الآن قبل فوات الأوان

أغرب قبيلة في العالم.. العريس يرمي عروستة في القمامة وقطع أصابعها لأخذ البركة ومفاجأة صادمة بشأن مايفعله العروسين في الحمام!!.

شركة (ميتا) المالكة لمنصة فيسبوك تفتتح أول متجر لها على الأرض فعليا.. وهذا ما تم عرضه للبيع



فريق دولي من علماء الفلك يكشف عن أول صورة للثقب الأسود في قلب مجرة درب التبانة (شاهد)



قوقل تدهش العالم مجدداً.. نظارات ذكية تترجم المحادثات النصية والصوتية بشكل فوري أمام عينيك مباشرة



شركة أبل توفر لمستخدمي آيفون أدوات وأجزاء فردية ستمكَنهم من إصلاح هواتفهم بأنفسهم



شاهد: نجاح أول تجربة لزراعة النباتات في تربة أحضرت من القمر بواسطة رواد الفضاء



هذا ما سيحدث لك ولجسمك إذا توقفت عن تناول الكافيين لمدة شه

“رائد” عاش حياته على أنه “راندا”، وعند سن البلوغ بدأت القصة.

وتساءل تقرير “الإخبارية” الذي لاقى تفاعلا كبيرا وتضامنا مع ماساة الشاب السعودي:”ماذا لو اكتشفت أنك أنثى بعد أن كنت رجلا لأكثر من 20 عاما. تعيش بين النساء في المناسبات والمدارس والجامعة.”

هذا ما حدث مع الشاب “رائد” بسبب خطأ طبي حوله إلى أنثى لمدة 20 عاما.

“راندا” ولدت في مستشفى حكومي في العاصمة السعودية الرياض، بتشوهات في المناطق التناسلية، لم يتم اكتشافها أثناء الولادة ولم يظهر عليها علامات البلوغ عند النساء عندما وصلت سن المراهقة.

فراجعت على إثرها إحدى المستشفيات الحكومية ليتم على إثرها اكتشاف كارثي، ووجود أعضاء تناسلية ذكورية داخل البطن.

سيدة سعودية تنجب توأم.. وتفارق الحياة بخطأ طبي!

ليتضح أن “راندا” ليست أنثى طيلة الـ20 عاما الماضية.

وعن شعور “رائد” عند علم بهذا لأول مرة قال في حديثه للإخبارية:”في البداية شعور غريب وكأنه ليس واقعا.. كأنها طرفة غير منطقي بالنسبة لي.”

وتابع:”تقدر تقول كأني رجعت لنقطة الصفر في حياتي.. اسم جديد وهوية جديدة، لا أصدقاء لا أقارب.”

هذا وتم رفع شكوى بخصوص هذا الأمر لوزير الصحة السابق، وأحالها إلى الشؤون الصحية للتحقيق في الموضوع، ومنذ ذلك الوقت لم تظهر نتائج التحقيق.

وكشف والد رائد، أيضا أنه تابع التحقيق لأكثر من 6 أشهر ولم يتم تحديد المتسبب بهذا الأمر، حيث أخبروه بأنهم لم يعثروا على الملف الخاص بالولادة في ذلك التوقيت.

وتساءل مستنكرا:”معقول ملف مستشفى لا يحفظ في الأرشيف، لا أدري كيف اختفى؟!”، وكأنه يلمح لفعل متعمد لإخفاء المتسبب بهذه الجريمة.

وذكر الشاب رائد في حديثه أن الدكتور أخبره بأنه يجب إجراء جراحة، وإخراج الأعضاء التناسلية من البطن وعمليات تجميل إلى آخره.

موضحا أن الطبيب أخبره كذلك بأنه لابد أن يتم تحويله إلى مركز في بريطانيا عند طبيب بريطاني مختص بهذه الجراحات. وأنه هو القادر على معالجته بأفضل طريقة.

وأضاف رائد كاشفا عن العقبة:”لكن المشكلة أننا رفعنا أوراق السفر للخارج ورفضوها ما أدري ليش.”

واختتم محمد العتيبي مراسل “الإخبارية” الذي أعد التقرير بالقول:”بين راندا ورائد مازال الأب يبحث عن حل لهذه المشكلة.”

مضيفا:”ورائد ينتظر الاستجابة لتغيير أوراقه الرسمية، فلا زال اسمه راندا، والأهم من ذلك الموافقة على علاجه في الخارج.