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صنعاء - ميسرا اسماعيل - القرنفل هو نبات يزرع في أجزاء من آسيا وأمريكا الجنوبية. يستخدم الناس الزيوت، وبراعم الزهور المجففة، والأوراق والسيقان لصنع الدواء.

يتم تطبيق القرنفل بشكل شائع مباشرة على اللثة لوجع الأسنان، ومراقبة الألم أثناء عمل الأسنان، وغيرها من المشكلات المتعلقة بالأسنان.

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القرنفل تحت اللسان.. معجزة ربانية لحل مشاكل يعاني من الكثير من الرجال والنساء وعلاج كثير من الأمراض

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في الأطعمة والمشروبات، يستخدم القرنفل كنكهة.

في التصنيع، يتم استخدام القرنفل في معجون الأسنان والصابون ومستحضرات التجميل والعطور والسجائر. تحتوي سجائر القرنفل، التي تسمى أيضًا الكريتيك، على 60٪ إلى 80٪ من التبغ و 20٪ إلى 40٪ من القرنفل الأرضي.

حيث يحتوي زيت القرنفل على مادة كيميائية تسمى الأوجينول التي قد تساعد في تقليل الألم ومحاربة الالتهابات.

استخدامات القرنفل

يساعد على سرعة القذف: تشير الأبحاث إلى أن تطبيق كريم يحتوي على زهرة القرنفل بالإضافة إلى جذر نبات باناكس الجيني، وجذر أنجليكا، وأنواع الزانثوكسيل، وبذور Torlidis، وجذر Asiasari، ولحاء القرفة، وسم الضفدع على جلد القضيب تزيد من سرعه القذف.

تظهر الأبحاث المبكرة أن تطبيق كريم زيت القرنفل على الدموع الشرجية لمدة 6 أسابيع يحسن الشفاء مقارنة باستخدام منعمات البراز وتطبيق كريم يدوكائين.



طارد البعوض: تظهر الأبحاث المبكرة أن استخدام زيت القرنفل مباشرة على الجلد يمكن أن يصد البعوض لمدة تصل إلى 5 ساعات.



يقلل من ألام الإبرة: تشير الأبحاث المبكرة إلى أن تطبيق القرنفل المطحون لمدة 5 دقائق قبل أن يعلق بإبرة، يمكن أن يقلل من ألم عصا الإبرة.

يخفف من وجع أسنان: منذ فترة طويلة يطبق زيت القرنفل والأوجينول، وهو أحد المواد الكيميائية التي يحتوي عليها، على الأسنان واللثة من أجل وجع الأسنان.

يستخدم فى حالات أخري مثل:

يستخدم بعد قلع الأسنان.

حالات القيء.

معده مضطربه.

غثيان.

انتفاخ البطن.

إسهال.

فتق.

ألم وتورم (التهاب) في الفم والحلق.

سعال.

الآثار الجانبية للقرنفل

القرنفل هو آمن للغاية بالنسبة لمعظم الناس عندما يؤخذ عن طريق الفم في كميات موجودة عادة في الطعام.

يعتبر زيت القرنفل أو الكريمة التي تحتوي على زهرة القرنفل آمنًا عند تطبيقها مباشرةً على الجلد. ومع ذلك، فإن استخدام زيت القرنفل في الفم أو اللثة يمكن أن يتسبب في بعض الأحيان في تلف اللثة، ولب الأسنان، والجلد، والأغشية المخاطية.

إن استنشاق دخان السجائر التي تحتوي على قرنفل أو حقن زيت القرنفل في الأوردة أمر غير آمن ويمكن أن يتسبب في آثار جانبية مثل مشاكل التنفس وأمراض الرئة.

يمكن أن يسبب القرنفل المجفف حساسية الفم وتهيجه وكذلك تلف الأنسجة السنية.

الاحتياطات الخاصة والتحذيرات:

الأطفال: عند الأطفال، يعتبر زيت القرنفل غير آمن لأخذه عن طريق الفم. يمكن أن يسبب آثارًا جانبية شديدة مثل النوبات وتلف الكبد واختلال السوائل.

الحمل والرضاعة الطبيعية: القرنفل آمن للغاية عند تناوله عن طريق الفم بكميات توجد عادة في الطعام. لا توجد معلومات موثوقة كافية حول سلامة تناول القرنفل في الجرعات الطبية إذا كنت حاملاً أو مرضعة.

اضطرابات النزف: يحتوي زيت القرنفل على مادة كيميائية تسمى الأوجينول ويبدو أنها تعمل على إبطاء تخثر الدم. هناك مخاوف من أن تناول زيت القرنفل قد يسبب نزيفًا لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النزيف.

الجراحة: يحتوي زيت القرنفل على مادة كيميائية تسمى الأوجينول ويبدو أنها تعمل على إبطاء تخثر الدم. هناك قلق من أنه قد يسبب النزيف أثناء أو بعد الجراحة. توقف عن استخدام القرنفل قبل أسبوعين على الأقل من الجراحة المجدولة.

الأدوية التي تبطئ تخثر الدم (مضادات التخثر / الأدوية المضادة للصفيحات) تتفاعل مع القرنفل.

قد يبطئ القرنفل تخثر الدم. قد يؤدي تناول زيت القرنفل إلى جانب الأدوية التي تؤدي أيضًا إلى تباطؤ التجلط إلى زيادة فرص الإصابة بالكدمات والنزيف.



الجرعات

تعتمد الجرعة المناسبة من القرنفل على عدة عوامل مثل عمر المستخدم وصحته والعديد من الحالات الأخرى.

في هذا الوقت، لا توجد معلومات علمية كافية لتحديد مجموعة مناسبة من جرعات القرنفل.



ضع في اعتبارك أن المنتجات الطبيعية ليست آمنة دائمًا وأن الجرعات يمكن أن تكون مهمة.



تأكد من اتباع الإرشادات ذات الصلة على ملصقات المنتج واستشر الصيدلي أو الطبيب أو غيره من متخصصي الرعاية الصحية قبل الاستخدام.